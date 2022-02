Burgdorf

Die im vergangenen Herbst in den Bundestag gewählte Sozialdemokratin Rebecca Schamber hat Burgdorfs Bürgermeister Armin Pollehn (CDU) am Mittwoch einen Antrittsbesuch abgestattet. Beide Politiker versprachen sich in die Hand, sich künftig regelmäßig auszutauschen, um den Interessen der Stadt in der Bundespolitik Geltung zu verschaffen. Vor allem beim Ausbau der Windenergie erhofft sich die Stadt die Unterstützung. Schamber sagte zu, sich zu kümmern.

Für Schamber, deren Wahlkreis acht Kommunen umfasst, war Burgdorf die dritte Besuchsstation nach Garbsen und Wunstorf. Bevor sie im vergangenen Jahr das Direktmandat im Wahlkreis Hannover-Land I errang, war sie als Kommunalpolitikerin in der Wedemark aktiv. Inzwischen gehört sie dem Rat der Stadt Neustadt am Rübenberge an. Die Kommunen seien in ihren Augen die tragende Säule der deutschen Gesellschaft, versicherte sie Pollehn. Als Bundestagsabgeordnete wolle sie deren Interessen im Parlament vertreten.

Stadt Burgdorf setzt Hoffnungen auf den Bund

Pollehn will den Draht in die Bundespolitik hinein für Burgdorf fortan gewinnbringend nutzen. „Frau Schamber ist meine Ansprechpartnerin“, sagte er anlässlich ihres Besuchs. Themen, bei denen Schamber Burgdorf behilflich sein könne, gebe es genügend. Das Thema Impfen in der Pandemie, bei dem es um nicht weniger als den Zusammenhalt in der Gesellschaft gehe, sei ein solches. Die Digitalisierung der Schulen und der dafür dringend notwendige Ausbau des Glasfasernetzes sei ein weiteres.

Und erst recht das Thema Verkehr, bei dem sich Burgdorf mit der Erarbeitung eines Mobilitätskonzepts bereits auf den Weg gemacht habe. Da sei die Stadt allerdings angewiesen auf Weichenstellungen, die der Bund vornehmen müsse, und noch längst nicht klar, wohin genau die Reise geht.

Windenergie soll Geld für Bildung einspielen

Am ärgsten drückt Burgdorf der Schuh allerdings beim Thema Windenergie. Aus Sicht vom Schamber verfügt die Stadt über geeignete Flächen, auf denen Windräder Strom erzeugen könnten. Militärische Interessen der Bundeswehr stünden allerdings dagegen und verhinderten zurzeit das Aufstellen von Windrädern, von denen sich die Stadt laut Pollehn dringend benötigte Einnahmen für den Bereich Bildung erhofft.

Schamber, die Mitglied im Verteidigungsausschuss des Bundestags ist, versprach, dass sie sich dazu mit ihrem Abgeordnetenkollegen und Umweltexperten Matthias Miersch (SPD) abstimmen und ausloten wolle, ob mit dem Einsatz neuer Technik bei der Bundeswehr der Interessenkonflikt aufzulösen ist.

Von Joachim Dege