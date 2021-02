Winterwetter - Seltene Chance in Norddeutschland: Burgdorfer taucht in zugefrorenem See

Eine dicke Eisdecke auf zugefrorenen Seen im Winter lockt nicht nur Schlittschuhfahrer: Für Taucher wie den Burgdorfer Michael Melcher ist Eistauchen in Niedersachsen ein seltenes Vergnügen – ebenso wie Wracks in Europa.