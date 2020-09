Burgdorf

Wer betreibt ab 1. Januar 2021 den Wochenmarkt auf dem Schützenplatz in Burgdorf – der eigens dafür gegründete Verein von Händlern oder weiterhin die Deutsche Marktgilde? Noch steht eine Entscheidung darüber aus, weil der Rat als zuständiges Gremium die Diskussion und die Abstimmung darüber verschoben hat.

Die Verwaltung positioniert sich in der Drucksache klar: Sie favorisiert den Verein Burgdorfer Wochenmarkt anhand einer Bewertungsmatrix und begründet dies unter anderem mit einem geplanten Spezialmarkt auf dem Spittaplatz, der geplanten Einbindung der bisherigen Händler und der personellen Ausstattung. Nach Aussage von Vereinsgründer Christian Swade planen die Händler unter anderem, einen Ansprechpartner für die Kunden einzusetzen, der an jedem Markttag für Fragen und Anregungen zur Verfügung steht. Er soll zudem beim Urlaub eines Anbieters nach Ersatz suchen. Zudem würdigt die Stadt den auf Burgdorf zugeschnittenen Internetauftritt. Swade hatte die Bewerbung damit begründet, dass Marktgilde ihr Engagement zunehmend reduziere.

Anzeige

Lesen Sie auch: Übernehmen die Händler den Wochenmarkt in eigener Regie?

Weitere HAZ+ Artikel

Widerspricht die Vereinsgründung dem freien Markt ?

Angesichts des Ergebnisses aus der Bewertung sollte der Rat am Donnerstag abschließend die Entscheidung fällen – doch zwischenzeitlich hat Christian Mäßen, Fachanwalt für Verwaltungsrecht bei der Bonner Kanzlei Hümmerich legal, für die Deutsche Marktgilde einen Einspruch eingelegt. „Unsere Mandantin hat den Eindruck, dass die Ratsentscheidung anhand des Vorschlags rechtswidrig sein könnte“, sagt er und bezeichnet es als zweifelhaft, dass der Verein Burgdorfer Wochenmarkt als neu gegründeter Zusammenschluss die Ausschreibungskriterien habe erfüllen können. So habe etwa die Ausschreibung am 3. Juli geendet, der Verein sei jedoch erst drei Tage später ins Vereinsregister eingetragen worden.

In einem Schreiben an die Stadt, das dieser Redaktion vorliegt, schreibt Mäßen: „Das sich aus der Doppelrolle der Marktveranstalter und Markthändler ergebene Konfliktpotenzial im Hinblick auf die Grundsätze der Marktfreiheit und der Marktgerechtigkeit führt zu erheblichen Bedenken an der Eignung einer solchen juristischen Person als Veranstalterin.“ Denn die Vereinsmitglieder oder Gesellschafter müssten über ihre eigene Zulassung oder die Ablehnung von Mitbewerbern entscheiden. Allein dieser Aspekt bringe „bereits strukturell die objektiv begründete Besorgnis der Befangenheit mit sich“. Damit könnten sich die Vereinsmitglieder schon mit der Konzeption des Marktes und der Festlegung des Warenangebotes unlautere Vorteile verschaffen.

Zur Galerie Manche Stände auf dem Wochenmarkt haben besondere Spezialitäten in ihrem Sortiment. Die Verkäufer stellen uns ihre Genuss-Tipps vor.

Verwaltung lässt Schreiben juristisch prüfen

Angesichts dieser Aussagen haben die Kommunalpolitiker eine Entscheidung über den künftigen Betreiber verschoben – die Stadt lässt die von dem Anwalt aufgeführten Passagen jetzt ihrerseits von einem Fachanwalt prüfen, wie Bürgermeister Armin Pollehn sagt. „Uns hat das Konzept der Händler überzeugt“, fügt er hinzu und betont zugleich, dass beide Bewerber die öffentliche Drucksache hätten einsehen können, inklusive der Ergebnisse in der Bewertungsmatrix. Einen Termin für die Abstimmung gebe es noch nicht, weil nicht feststehe, wann die juristische Bewertung im Rathaus vorliege, sagt Pollehn.

Von Antje Bismark