Burgdorf

Ein Besuch auf dem Wochenmarkt auf dem Schützenplatz ist ein Genuss für Augen, Nase und Gaumen. Frisches Obst und Gemüse, Käse und Wurstwaren reihen sich an Honig aus der Region und kunstvoll arrangierte Blumensträuße. HAZ-Mitarbeiterin Gabriele Gerner hat sich an einigen Ständen besondere Spezialitäten zeigen lassen.

Das Wurzelbrot der Bio-Vollkornbäckerei Brotinsel

„Das Wurzelbrot ist unsere Spezialität“, sagt Verkäuferin Bärbel Jürgens am Stand der Bio-Vollkornbäckerei Brotinsel. „Das Besondere an diesem saftigen und leicht säuerlichen Weizenmehlbrot ist die lange Gehzeit“, erklärt sie und zeigt den wie eine Baumwurzel verdrehten Laib. „26 Stunden geht der Teig, dadurch wird das Brot sehr bekömmlich. Eingewickelt in unser Spezialpapier ist es eine Woche lang haltbar.“

Durch die lange Gehzeit des Teigs von 26 Stunden ist das Bio-Wurzelbrot der Brotinsel besonders bekömmlich. Quelle: Gabriele Gerner

Frische Milch von der Hofmolkerei Bauer Banse

„Die frische Milch ist unser Hit! Probieren Sie die mal!“, fordert Agnes Heinsius von der Hofmolkerei Bauer Banse die Kunden auf. „Wir haben 64 Kühe auf unserem Hof und verarbeiten die Milch zu Vollmilch, Speisequark, Joghurt, Milchreis und Butter“, schildert sie. „Unsere Milch enthält keine Zusatzstoffe und Verdickungsmittel, das ist Natur pur.“ Spätestens eine halbe Stunde nach dem Kauf sollte die Milch in den Kühlschrank gestellt werden.

Natur pur! Die Milch der Hofmolkerei Banse enthält keine Zusatzstoffe und Verdickungsmittel. Quelle: Gabriele Gerner

Granatapfelcreme von „Oliven-Ulli“

Die vegane Granatapfelcreme ist seit Jahren der Hit am Stand von „Oliven-Ulli“. „Sie besteht aus Granatäpfeln, Walnüssen und Harissa, einem marokkanischen Peperoni-Mus“, erklärt Verkäufer Holger Hamidi. „Wir verwenden nur natürliche Zutaten, keine Trockenpulver oder künstliche Gewürze“, sagt er. Die süß-würzige Crème, so sein Tipp, passt gut zu hellem Fleisch oder Nudeln – oder ganz rustikal zu einem Stück Brot.

Passt zu Brot, Nudeln und hellem Fleisch: Die vegane Granatapfelcreme von „Oliven-Ulli“. Quelle: Gabriele Gerner

Rehspieße von Wurstwarenhändler Alexander Straub

Wurst, Fleisch, heimisches Wild – das preist Wurstwarenhändler Alexander Straub an seinem Stand an. „Wir sind ein kleiner Familienbetrieb und stellen alles selbst her“, betont Verkäuferin Carolin Lengsfeld. Zur aktuellen Grillsaison empfiehlt sie die Rehspieße. „Das zarte Fleisch wird mit Tomaten, Zwiebeln und Wildmarinade abgerundet“, sagt sie. „Ein Glas Rotwein dazu ist ein perfekter Begleiter.“

Mal etwas anderes auf dem Grill sind die Spieße aus zartem Rehfleisch, Tomaten, Zwiebeln und Wildmarinade. Sie gibt es am Stand von Alexander Straub. Quelle: Gabriele Gerner

Charentais-Melone von der Bioland-Gärtnerei Kiebitz

„Die Charentais-Melone ist eigentlich eine Spielerei“, sagt Max Wilke-Rampenthal von der Bioland-Gärtnerei Kiebitz. „Kaum einer baut die in Deutschland an.“ Das Hauptanbaugebiet dieser süß schmeckenden, kleinen Honigmelonensorte ist Spanien. Doch die Charentais-Melone auf dem Burgdorfer Wochenmarkt kommt aus Sehnde-Rethmar. „Als Dessert mit Quark oder Joghurt ist sie ein Hochgenuss – und pur natürlich auch!“

Ein Hochgenuss im Sommer: Süße Charentais-Melonen gibt es am Obst- und Gemüsestand der Bioland-Gärtnerei Kiebitz. Quelle: Gabriele Gerner

Pierogi von den Schlesischen Wurstspezialitäten Mikolaj

Zwischen polnischen Süßigkeiten, Graupenwurst und Krakauern gibt es am Stand mit schlesischen Wurstwaren auch Pierogi. Diese Maultaschen sind mal mit Käse oder Kartoffeln gefüllt, mal mit Kohl, Pilzen oder gar Erdbeeren. „Sie sind bereits vorgekocht und müssen nur einige Minuten in der Pfanne mit Öl und Zwiebeln gebraten werden“, rät Verkäufer Andreas Grotowski. Ihr Genuss, sagen einige, ersetzt fast den Urlaub in Polen.

Pierogi – die polnischen Maultaschen sind die Spezialität am Stand der Schlesischen Wurstspezialitäten Mikolaj. Andreas Grotowski zeigt vorgekochte Pierogi mit unterschiedlichen Füllungen. Quelle: Gabriele Gerner

Von Gabriele Gerner