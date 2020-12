Hannover

Die Restaurants sind geschlossen, viele bieten Außer-Haus-Verkauf an. Bundesweit gibt es jetzt aber einen neuen Trend als Variation: das sogenannte Wohnmobil-Dinner. Gastronomie-Mitarbeiter bringen das zubereitete Essen nach draußen, wo Wohnmobilisten im Wagen warten. Wenn man kein Wohnmobil hat, tut es auch ein Bulli oder notfalls auch einer normalen Kleinwagen.

Wohnwagen-Dinner jetzt auch in der Region Hannover

Mehrere Restaurants auch in der Region Hannover bieten den Sonderservice bereits an, und fast jeden Tag werden es mehr. „Wegen Corona fällt so viel aus. Wenn wir schon nicht ins Restaurant gehen dürfen, dann ist das gemeinsame Essen im Wohnwagen doch wenigstens eine schöne Alternative“, sagt Andreas Bress, der mit seiner Familie im T2-Oldtimer mit Wohnwagenanhänger vor dem Hotel Haase in Laatzen-Grasdorf speist.

Guten Appetit im Wohnwagen: Julia und Andreas Bress mit Töchtern Gwendoline (15) und Louanne (3) bekommen das Essen von Hotelchefin Ulrike Haase durchs Fenster angereicht. Quelle: Katrin Kutter

Hotelchefin Ulrike Haase persönlich bringt ihm das Essen an die Fahrzeugtür. Der Corona-Shutdown hat auch ihr das Geschäft verhagelt. Jetzt sind Projekte wie das Wohnmobil-Dinner immerhin ein kleiner Lichtblick – und sie kann Gäste mit den Künsten ihrer Küche glücklich machen.

„Nur nette Kontakte“

„Wir haben bisher nur ausgesprochen nette Kontakte mit den Wohnmobilisten gehabt“, sagt auch Sven Embrechts, der in Sehnde das 4-Cooks-Restaurant betreibt. Vor zwei Wochen hatte jemand aus seinem Team ihn auf die Idee gebracht. Kaum hatte Ermbrechts auf der Facebook-Seite die Info eingestellt, dass er am Dinner-Projekt teilnimmt, gab es auch schon die erste Buchung – und seitdem täglich neue.

So schön kann man sich den Tisch fürs Wohnmobil-Dinner anrichten: Essensvorbereitung am 4-Cooks-Hotel in Sehnde. Quelle: 4-Cooks

„Alles ist mit Hygienekonzept und Abstand abgesichert“, sagt er – aber der Service sei fast wie im Restaurant. Regelmäßig kommt ein Mitarbeiter und klopft an die Wohnwagentür, um nach Wünschen zu fragen. Kann das Wohnwagen-Dinner-Angebot die wirtschaftlichen Einbußen wettmachen? „Nein“, sagt Embrechts, „aber es ist ein sympathischer Baustein, mit dem es weitergeht.“

Angebot auch in Burgdorf

Auch Carsten Lahmann vom gleichnamigen Erlebnishof in Burgdorf-Otze hat bisher „nur gute Erfahrungen“ mit den mobilen Gästen gemacht. „Die Menschen sind glücklich, dass sie zu uns kommen können“, sagt er. Die häufigste Frage der vergangenen Tage sei gewesen, ob es den passenden Wohnwagen zum Essen gleich dazuzumieten gebe.

Was dem Landwirt mit angeschlossenem Hofladen, Restaurant und Swingolfplatz wichtig ist: „Wir wollen hier keine Lücken in der Corona-.Verordnung suchen“, sagt er. „Es ist richtig, dass vieles geschlossen ist. Aber das Wohnmobil-Dinner ist eine schöne Variation des Außer-Haus-Verkaufs, die sicher ist und den Menschen das Essengehen ermöglicht.“

Ordnungsamt gibt Grünes Licht

Bei ihm gibt es das Angebot nur als Wohnmobil-Frühstück an den Adventssonntagen von 9 bis 13 Uhr. Die Nachfrage sei aber enorm. Und es muss nicht immer ein Wohnmobil- oder -wagen sein. „Einer hat sich im Passat einen provisorischen Tisch vor die Sitze eingebaut, ein anderer gefragt, ob er auf der Ladefläche seines Klein-Lkw essen darf“, verrät Lahmann. Er hat vorab mit dem örtlichen Ordungsamt gesprochen, welche Regeln er einhalten muss. „Wir wollen schließlich keinen Ärger machen, sondern den Menschen etwas schönes bescheren“, sagt er.

Andreas Bress, der Wohnwagen-Kunde aus Grasdorf, der mit Ehefrau Julia und Töchtern Gwendoline (15) und Lounanne (3) inzwischen das Restaurantessen verspeist hat, sieht das neue Modell des Essengehens ganz pragmatisch. „Mit einer Dreijährigen ist es einfach viel entspannter, in den eigenen vier Wänden essen zu gehen.“ Und sei es, dass es die vier Wohnwagen-Wände sind.

Von Conrad von Meding