Heeßel

Innerhalb von knapp zwei Wochen muss der Burgdorfer Schafhalter Sven Pochert den Verlust von inzwischen vier Tieren verschmerzen. Nach dem ersten Angriff auf seine bei Heeßel weidenden Tiere Anfang des Monats ist es nun in der Nacht zum Dienstag, 15. März, erneut zu einer Attacke gekommen. Zwei Tiere sind tot.

Das ältere Schaf wurde auf der mit einem Elektroschutzzaun gesicherten Weide mit einem für Wölfe typischen Biss in die Kehle getötet, berichtet Pochert. Das einjährige Tier sei gegriffen, über den Zaun gezerrt und im angrenzenden Wald fast komplett aufgefressen worden. „Mehr als Fell und ein paar Knochen sind nicht übrig geblieben“, berichtet Pochert.

Schäfer wählt einen höheren Schutzzaun

Der Schafhalter zeigt sich ratlos. Zum Schutz seiner Tiere hat er mit 1,06 Metern einen höheren Zaun gewählt als gesetzlich vorgeschrieben. Das Geflecht steht mit bis zu 10.000 Volt unter Strom. Eine Ausweichfläche hat Pochert nicht, um seine 72-köpfige Herde mit Mutterschafen samt Lämmern umzustellen.

„Ich bin am späten Montagabend gegen Mitternacht noch bei meinen Tieren gewesen“, sagt Pochert. Mit einer Wärmebildkamera habe er auf der Weide nach dem Rechten gesehen. „Da war noch alles in Ordnung.“ Am nächsten Morgen entdeckte er dann das tote Schaf sowie die Schleifspur eines zweiten Tieres in den nahen Wald. Pochert fand Abdrücke von Pfoten, die seiner Ansicht nach auf einen oder mehrere Wölfe hindeuten: „Die waren zwölf bis 13 Zentimeter lang.“ Aktuell ist in den sozialen Medien ein Video zu sehen, das vorgeblich einen Wolf bei Otze am Donnerstagmorgen zeigt.

DNA-Analyse soll Klarheit bringen

Die seit dem 1. Februar zuständige Bezirksförsterin Johanna Hagemann aus Schillerslage sicherte mit einer Veterinärmedizinerin die Spuren und nahm DNA-Proben, um den Verursacher des Risses, gegebenenfalls einem bestimmten Wolf, zuordnen zu können. Das Ergebnis eines Angriffs auf Pocherts Schafe am 3. März steht noch aus. Dabei hat die Landwirtschaftskammer mit Übernahme der Zuständigkeit versprochen, betroffenen Tierhaltern unbürokratischer und schneller helfen zu wollen. „Ich muss immer noch ein fünfseitiges Protokoll ausfertigen“, klagt der Schäfer aus Alt-Ahrbeck.

Laut Landwirtschaftskammer Hannover müssen sich Tierhalter bei Angriffen auf ihre Weidetiere seit dem 1. Februar niedersachsenweit unter der zentralen Telefonnummer (05 11) 36 65 15 00 oder direkt bei der für das Gebiet zuständigen Bezirksförsterei melden. Werde ein Wolf als Verursacher amtlich festgestellt, bekomme der Nutztierhalter oder die Nutztierhalterin einen entsprechenden Bescheid, dem das Formular für einen Antrag auf Billigkeitsleistungen – also eine Entschädigung – beigefügt sei, versichert Kammersprecher Wolfgang Ehrecke. Voraussetzung sei aber, dass die betroffenen Tiere mit einem wolfsabwehrenden Zaun geschützt waren.

„Komplexität der Fälle“ führt zu längerer Bearbeitung

Dass es wie im Fall des Burgdorfer Schafhalters einer DNA-Analyse kommt, deren Ergebnis noch aussteht, erklärt Ehrecke damit, dass es „je nach Komplexität der Fälle“ auch zu unterschiedlichen Bearbeitungszeiten kommen könne. Seinen Angaben zufolge wird das Verfahren dennoch beschleunigt. „Genproben werden zwar weiterhin genommen, um etwa zu bestimmen, zu welchem Rudel die Wölfe gehören, von denen ein Schaden an Nutztieren ausgegangen ist.“ Jedoch sei das sogenannte Rissprotokoll der Försterinnen und Förster für den Ausgleich der finanziellen Schäden ausschlaggebend, nicht das Ergebnis der relativ zeitaufwendigen Laboranalyse, sagt Ehrecke.

Alles in allem solle das Verfahren beschleunigt werden, versichert er. Ein wenig Bürokratie bleibe für die Tierhalter aber weiter verpflichtend: „Wir brauchen einen Nachweis für die Ausgabe, schließlich handelt es sich um Steuergeld.“