Uetze/Burgdorf/Lehrte

Der Naturschutzbund ( Nabu) sagt alle für August geplanten Fledermausbeobachtungen in Uetze, Lehrte und Burgdorf ab – schweren Herzens, wie Nabu-Pressewartin Margret Schäfer erklärt. Grund dafür ist der große Besucheransturm, den der Nabu erwartet.

Zum Kennlerntag mit Fledermausexperte Bernd Rose auf Gut Adolphshof am vergangenen Sonntag seien mehr als 80 Besucher gekommen. Das sei auf dem weitläufigen Gelände mit den Abstandsregeln gerade noch so gegangen. Aber an den Uetzer Spreewaldseen und im Burgdorfer und Lehrter Stadtpark gebe es viel weniger Platz, sagt Schäfer. Mit Anmeldungen zu arbeiten, „das bekommen wir organisatorisch nicht hin“, erklärt Rose. Zudem kämen erfahrungsgemäß immer Leute dazu, die sich nicht angemeldet haben. „Wer will die dann wegschicken?“, fragt Rose. Er habe zudem festgestellt, dass Veranstaltungen dieser Art gerade in der Corona-Zeit, in der viele in den Ferien nicht verreisen, noch mehr Menschen als sonst anlocken.

Hoffen auf Touren im Frühling 2021

„Es tut uns sehr leid, dass das alles ausfällt“, sagt Rose. Doch man sehe ja an den bundesweit wieder steigenden Infektionszahlen, dass Corona noch nicht überstanden sei. Rose und seine Mitstreiter hoffen, im Sommer 2021 Naturinteressierten wieder zu den Fledermäusen mitnehmen zu können.

Ein herrlicher Anblick: Ein Großes Mausohr fliegt über einer Wasserfläche, um zu trinken. Quelle: Dietmar Nill

Milben setzen jungen Fledermäusen zu

Den Fledermäusen geht es laut Rose in diesem Jahr nicht so gut. Auffällig sei, dass die Mütter ihre Babys nicht wie üblich annähernd gleichzeitig gebären. Stattdessen gibt es sowohl Neugeborene als auch Jungtiere, die schon flügge sind. Außerdem sind viele Jungtiere stark vermilbt. „Das ist in diesem Jahr besonders krass“, sagt der Experte vom Nabu. Möglicherweise liege es am milden Winter und am heißen trockenen Mai. Unter solchen Bedingungen könnten sich Milben gut vermehren.

„Auffällig ist auch, dass sehr viele Jungtiere aus den Quartieren fallen“, berichtet Rose. Über die Ursache für dieses Problem könne er nur spekulieren, sagt Rose. Für gesicherte Erkenntnisse brauche es wissenschaftliche Studien. Möglicherweise gebe es zu wenig Mücken. Das ist zwar an Teichen nicht das Problem, aber nicht alle Fledermäusen jagen am Wasser, sondern auch zwischen Bäumen. Und dort gebe es wegen des allgemeinen Regenmangels in unserer Region kaum Mücken.

Von Anette Wulf-Dettmer