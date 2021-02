Die Bahn hat am Sonnabend witterungsbedingt mehrere Probleme auf ihren S-Bahnlinien 4 und 5 zu verzeichnen gehabt. Deshalb fielen in der Region Hannover zahlreiche Verbindungen aus. Am Abend entspannte sich die Lage, doch bei der S5 kam es weiter zu Schwierigkeiten. Im Fernverkehr gibt es nach wie vor Verspätungen zwischen Hannover und Göttingen.