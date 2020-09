Zumba, Yoga und mehr: TSV bringt Burgdorfer mit neuen Kursen in Bewegung

Burgdorf

Wer Lust hat auf Bewegung, aber nicht gleich in einen Verein eintreten will, kommt im Herbst bei der TSV Burgdorf auf seine Kosten. Die TSV bietet jetzt neue Sportkurse für Jedermann an, die bereits in der nächsten Woche starten.

Zumba heißt ein in den Neunzigerjahren von dem Tänzer und Choreografen Alberto Pérez in Kolumbien kreiertes Fitnesskonzept, bei dem die Kursteilnehmer zu rhythmischen Beats tanzen. Der garantiert schweißtreibende Kurs zu mitreißender Musik beginnt am Dienstag 8. September, um 18.30 Uhr. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich.

Anzeige

Kundalini-Yoga am Montagvormittag

Wer lieber schon am Vormittag Sport treibt, kann sich für das Kundalini-Yoga anmelden. Der Kurs findet ab Montag, 7. September, jeweils von 9.15 bis 10.45 Uhr statt. Bei dieser speziellen Yoga-Variante, die sich für jedes Alter eignet, geht es darum, vorhandene Blockaden im Körper zu lösen und Energien freizusetzen. Die Teilnehmer trainieren unter anderem ihre Atemtechnik. Auch Halte- und Entspannungsübungen stehen auf dem Programm.

Weitere HAZ+ Artikel

Entspannung trainieren

„Kleine Auszeit“ nennt die TSV den dritten Kurs, bei dem Teilnehmer trainieren, sich zu entspannen. Das geschieht mithilfe der progressiven Muskelentspannung nach Jacobsen, die dazu geeignet ist, Verspannungen abzubauen und die eigene Körperwahrnehmung zu schärfen. Teilnehmer benötigen eine Matte, eine Decke, ein Handtuch und ein Kissen. Der Abendkurs beginnt am Mittwoch, 9. September, und findet von 20.15 bis 21.15 Uhr statt.

Kosten und Anmeldung bei den Sportkursen

Alle drei Kurse im Gymnastikraum über dem NP-Supermarkt an der Straße Vor dem Celler Tor umfassen jeweils zwölf Termine. Zumba kostet 54 Euro, die beiden anderen Kurse 90 Euro Gebühr; TSV-Mitglieder erhalten eine Ermäßigung. Anmeldungen nimmt die TSV-Geschäftsstelle unter Telefon (0 51 36) 63 11 und per E-Mail an kontakt@tsv-burgdorf.de entgegen.

Von Joachim Dege