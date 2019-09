Burgdorf

Eine Zwangspause erwartet die Schwimmer in Burgdorf in diesem Herbst: Die Bauarbeiten im Hallenbad enden voraussichtlich erst am 18. November – und damit acht Wochen später als geplant. Dies teilt Betriebsleiter Ralf Beer mit und begründet die Verzögerung unter anderem damit, dass die Betreiber einen Teil der Arbeiten verzögert hätten in Auftrag geben können. Zuvor fehlte die Bewilligung eines Fördergeldantrags.

Ein weiterer Grund: Arbeiter fanden während des Abbruchs auch Asbest, der regelkonform entsorgt worden sei. „Über regelmäßige begleitende Messungen wurden keine Faserbelastungen in der Raumluft festgestellt“, teilt Beer mit. Seinen Angaben zufolge bleibt das Freibad so lange wie möglich geöffnet, damit Schwimmer dort ihre Bahnen ziehen können. Wie lange – das wiederum hängt vom Wetter ab.

DLRG beendet Wassertraining vor den Herbstferien

Nach Informationen dieser Zeitung hatten Schwimmer bereits seit Längerem befürchtet, dass sich die Arbeiten länger hinziehen: „Wenn das Bad hätte pünktlich öffnen sollen, dann müsste längst das Wasser einlaufen“, sagte ein Frühschwimmer, der seine Informationen wie alle anderen Badegäste auch über einen orangefarbenen Aushang in der Einrichtung Am Nassen Berg bekommen hatte.

Jan Gundlach, Vorsitzender der DLRG in Burgdorf, sagte auf Anfrage, dass das Wassertraining für gut 300 Kinder, Jugendliche und Erwachsene nur bis zu den Herbstferien dauere: „Danach wird es draußen zu kalt, vor allem für die Kleinen.“ Deshalb werde die DLRG ihr Training in eine Sporthalle verlegen. „Einen Sprung kann man auch üben, wenn man vom Trampolin auf eine Matte springt“, sagte er. Mit Blick auf die Verzögerung meinte er versöhnlich: „Es ist nichts Ungewöhnliches, dass Arbeiten in einem älteren Gebäude langsamer vorangehen als gedacht.“

Von Antje Bismark