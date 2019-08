Burgdorf

Bislang stand nur fest, dass Besucher der Innenstadt von Burgdorf Mitte nächsten Monats Auskunft geben sollen zu ihrem Konsum- und Mobilitätsverhalten. Jetzt hat die Stadt die Umfragetermine bekannt gegeben: Voraussichtlich am Sonnabend, 14. September, von 9 bis 14 Uhr, am Mittwoch, 18. September, von 9 bis 13 Uhr und am Freitag, 20. September, von 9 bis 16 Uhr werden die Interviewer der Gesellschaft für Markt- und Absatzforschung (GMA) Passanten auf der Marktstraße nach deren Einschätzung über Stärken und Schwächen der Burgdorfer Innenstadt befragen.

Was soll aus der Marktstraße werden?

Weitere Fragen betreffen die Verweildauer in der City, die genutzten Verkehrsmittel sowie Anlass und Häufigkeit der Innenstadtbesuche. Auch wollen die GMA-Mitarbeiter wissen, ob jemand nur ein Produkt einkauft oder gleich mehrere. Die Stadt erhofft sich davon Anhaltspunkte darüber, ob die Marktstraße weiterhin eine Durchgangsstraße bleiben oder vielleicht doch besser eine Flaniermeile für Fußgänger werden soll, wie es unter anderem Mitglieder der Grünen fordern.

Alle Burgdorfer dürfen ihre Meinung sagen

300 bis 400 solcher Interviews will die GMA führen. Mittreden dürfen freilich alle Burgdorfer, und zwar online. Die Stadt will den Fragebogen in der Woche nach dem 2. September auf ihrer Internetseite burgdorf.de online stellen. Die Online-Befragung sei inhaltlich identisch mit der Straßenumfrage, teilt die Stadt mit, die bis Ende Oktober mit den Auswertungsergebnissen rechnet. Der Ratsausschuss für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr werde sich noch in diesem Jahr damit beschäftigen.

Von Joachim Dege