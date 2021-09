Großburgwedel

Der Gästeführerinnenkreis Burgwedel startet wieder seine Stadtführungen durch Großburgwedel nach der langen Corona-Pause. Dabei zeigen Jutta Magnus und Heide Manz die Sehenswürdigkeiten vor Ort, erzählen Geschichte und Geschichtchen, erklären Parks und die nähere Umgebung. Sie versprechen: Alles ist gut zu Fuß zu erkunden.

Zwei Rundgänge werden angeboten

In diesem Halbjahr bietet der Gästeführinnenkreis zwei Rundgänge an: Am Donnerstag, 16. September, treffen sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer um 16 Uhr vor dem Rathaus. Die Stadtführung steht unter dem Motto „Burgwedel, gestern Dorf – heute Stadt“. Pro Person kostet die Teilnahme 3,50 Euro. Für einen weiteren Rundgang mit dem Titel „Burgwedel mit seinen Parks und Gärten“ wird ein Termin von Gästeführerinnen noch bekannt gegeben.

Von Alina Stillahn