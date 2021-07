Burgwedel

Der ADFC bietet regelmäßig Pendler-Radtouren an, um den Teilnehmerinnen und Teilnehmern alltagstaugliche Routen zu größeren Arbeitsstandorten in der Umgebung zu zeigen. Am Sonnabend, 24. Juli, führt die Tour von Großburgwedel zum Flughafen in Langenhagen und nach Hannover-Stöcken. Treffpunkt ist um 14 Uhr auf dem Domfrontplatz in Großburgwedel.

Die Strecke ist insgesamt 44 Kilometer lang und soll in einem moderaten Tempo bis 18 Uhr zurückgelegt werden. E-Bike-Fahrer sind dem ADFC willkommen, ebenso Nichtmitglieder. Diese sollten allerdings eine Spende von 2 Euro mitbringen. Teilnehmerinnen und Teilnehmer sollten eine Maske dabeihaben, denn der Rückweg führt an einer Eisdiele vorbei. Weitere Informationen gibt es bei Robert Lindner unter Telefon (0151) 57271220 sowie nach einer E-Mail an RJLindner@t-online.de.

Von Carina Bahl