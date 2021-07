Burgwedel

Die Ortsgruppe Burgwedel des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) lädt für Sonntag, 11. Juli, zu einer gemeinsamen Fahrradtour nach Uetze ein. Das Angebot richtet sich an erfahrene und konditionsstarke Fahrradfahrer – die Strecke umfasst insgesamt 85 Kilometer.

Fahrradtour führt zu den Spreewaldseen

Startpunkt ist um 9 Uhr der Domfrontplatz in Großburgwedel. Von dort führt die Route über Otze und Hänigsen zu den Spreewaldseen. Wer ein kleines Handtuch mitnimmt, kann heiß geradelte Füße im Irenensee abkühlen, stellt der ADFC in Aussicht. Danach geht es zu verschiedenen Wassermühlen in Uetze und Umgebung. Passend zum Thema wird dann auch in einem Mühlencafe Rast gemacht.

Die Rückfahrt führt durch das Burgdorfer Holz zum Naturfreundehaus Grafhorn, wo noch einmal eine Pause eingeplant ist. Von dort aus geht es über Kolshorn und Neuwarmbüchen zurück nach Großburgwedel – die Ankunft ist für 18 Uhr geplant.

Nicht-Mitglieder dürfen an ADFC-Tour teilnehmen

Eine Karte mit Route stellt der ADFC. Teilnehmer sollten auf eine ausreichend dicke Bereifung achten, da nicht alle Wege auf der Strecke befestigt sind. Verpflegung und eine Maske für den Cafébesuch sollten ebenfalls dabei sein. E-Bike-Fahrer dürfen ebenso mitradeln wie Gäste, diese sollten jedoch eine Spende von 2 Euro mitbringen. Weitere Informationen gibt es bei Robert Lindner unter Telefon (0151) 57271220.

Von Carina Bahl