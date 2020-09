Großburgwedel

Für manch einen Besitzer eines Faltrades liegt es nahe, mit dem Zug zum Bahnhof Großburgwedel und von dort aus mit dem Fahrrad zur Arbeit nach Celle zu fahren. Auf verkehrsarmen und landschaftlich schönen Wirtschaftswegen können Radler direkt von Burgwedel in die Herzogstadt gelangen. Zwei solcher Routen möchte der ADFC Burgwedel interessierten Radfahrern bei einer sogenannten Pendlertour am Sonnabend, 26. September, vorstellen.

55 Kilometer ab dem Domfrontplatz

Treffpunkt ist der Domfrontplatz in Großburgwedel um 13 Uhr. Die Strecke ist etwa 55 Kilometer lang, die Rückkehr ist für 19 Uhr geplant. In Celle soll es eine Pause in einem Café geben. Das Angebot richtet sich aber auch an Radfahrer, die die Strecke nicht als Weg zur Arbeit nutzen werden. Auch E-Bike-Fahrer sind willkommen. Eine Mitgliedschaft im ADFC ist nicht erforderlich – Gäste zahlen jedoch 2 Euro für die Teilnahme. Die geltenden Corona-Abstandsregeln werden eingehalten. Für die Pause braucht es zudem eine Mund-Nasen-Bedeckung.

Anzeige

Nachfragen sind möglich bei Robert Lindner unter Telefon (01 51) 57 27 12 20 oder per E-Mail an RJLindner@t-online.de.

Von Carina Bahl