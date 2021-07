Großburgwedel

Es ist wohl das erste Mal in der Geschichte des Gymnasiums Großburgwedel, dass eine Abiturentlassung per Livestream übertragen wird. „Aber so können eben auch die Geschwister, Großeltern und Freunde mit dabei sein“, sagt Schulleiter Robert Baberske zur Begrüßung in der Aula des Gymnasiums.

Auch dort gelten coronabedingt strenge Regeln: Viele Stühle bleiben frei, am Platz darf die Maske zwar abgenommen werden, jedoch nur von Personen, die sich vorher „frei getestet“ haben. Es seien schwierige Zeiten, in denen die 86 Schüler ihre Abiturprüfung abgelegt und immerhin 84 diese auch bestanden haben, sagt Baberske. „Und deshalb könnt ihr zu Recht stolz auf eure Leistung sein. Das ist ein echtes Reifezeugnis.“ Dafür spreche auch der Notendurchschnitt, der mit 2,31 der beste Wert seit Beginn der Aufzeichnungen an diesem Haus sei. Die „Traumnote“ 1,0 haben zwei Schülerinnen und ein Schüler erreicht.

Abi-Entlassung in Großburgwedel: Schulleiter Robert Baberske und Bürgermeister Axel Düker gratulieren den 84 Abiturienten, die bestanden haben. Quelle: Janna Silinger

Und nun heißt es für die jungen Erwachsenen: das Nest verlassen, auf eigenen Beinen stehen, die Zukunft anpacken. Dazu gehören laut dem Schulleiter auch die Fähigkeit und die Stärke, sich eine eigene Meinung zu bilden. „Orientieren sie sich dabei am kategorischen Imperativ, der ihnen möglicherweise in dieser Bildungseinrichtung schon mal über den Weg gelaufen ist.“

Johan Ruschepaul zeigt, was er auf der Marimba drauf hat. Quelle: Janna Silinger

Freude auf die Schule

Dass die Abiturienten reif genug sind und jede Menge Fähigkeiten mitbringen, ist deutlich zu erkennen. Zum Beispiel an den teils beeindruckenden musikalischen Einlagen, etwa von Johan Ruschepaul an der Marimba oder Amelie Mönch und Livia Mühlhaus an Gitarre und Klavier. Zu dem Gesang der zwei jungen Frauen läuft nebenher eine Fotoshow „Erinnerungen an unsere Schulzeit“, die nicht nur für einige Lacher, sondern auch für ein wenig Wehmut sorgt.

„Es ist schon schade, dass wir oft nicht aufgepasst haben“, sagt Abiturient Vincent Bach an seine Mitschülerinnen und Mitschüler gerichtet. Stattdessen habe man poetische Sprüche wie „Ich war hier“ auf das Mobiliar gekritzelt. Vor zwei Jahren, erinnert sich Mitschülerin Hanne Wöhler, sei sie noch neidisch auf die Oberstufenschüler gewesen. Und als ihr Jahrgang dann endlich an der Reihe war, kursierten recht bald die ersten Nachrichten über das Coronavirus – und nicht viel später ging es ins Homeschooling. Kaum zu fassen, dass die jungen Menschen sich recht bald freuten, als sie „endlich wieder jeden Tag zur Schule gehen durften“.

Vincent Bach und Hanne Wöhler richten ein paar Worte an ihre Mitschüler und danken Lehrern und Eltern. Quelle: Janna Silinger

Weltreise, Studium oder Ausbildung

Obwohl es traurig sei, darüber nachzudenken, was die Abschlussklasse 2021 alles verpasst habe, sei nun die Freude umso größer, dieses Entlassungsfest zusammen feiern zu können. Dank dafür gelte der Schulleitung, den Eltern, aber auch den Lehrern. „Die uns ausgehalten haben und die wir ausgehalten haben“, sagt Bach lächelnd. Und nun gehe der bisher größte und wichtigste Lebensabschnitt nach neun Jahren tatsächlich zu Ende.

Auch zum Abschluss singen Livia Mühlhau (l.) und Amelie Mönch noch einmal für ihre Mitschülerinnen und Mitschüler. Quelle: Janna Silinger

Die Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums Großburgwedel verschlägt es in alle möglichen Ecken dieser Welt. Während die einen durch Australien oder Norwegen reisen möchten, fangen die anderen ein Studium in den USA an. Manche wollen sich der Musik, andere dem Schauspiel widmen. Einige beginnen eine Ausbildung, andere machen ein Freiwilliges Soziales Jahr.

So manch einer freut sich einfach nur auf diesen neuen Lebensabschnitt ganz nach dem Motto: „Was der Morgen bringt, werden wir morgen sehen“, wie Livia Mühlhau und Amelie Mönch am Ende singen

Von Janna Silinger