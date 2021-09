Im Rathaus hat sich bereits am Mittag das Kernteam versammelt: Wahlleiterin und Erste Stadträtin, Christiane Concilio (von links), Laura Schulz, Annika Morcinek und die stellvertretende Wahl- und Ordnungsamtsleiterin Andrea Stroker. Fast das ganze Rathaus ist laut Concilio am Wahlsonntag auf den Beinen. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben die Wahl vorbereitet und sind auch am Sonntag vor Ort. Wahlhelferinnen und -helfer hätten sie bis zur letzten Minute gesucht. Jetzt seien alle vollzählig, sagt Stroker. "Dieses Jahr ist die Wahl besonders fordernd, weil wir fünf Wahlen haben", sagt Concilio. Hinzu komme die Umsetzung der Corona-Auflagen. Nach ihrer Rundfahrt zu den Wahllokalen am morgen, zieht sie mittags ein erstes Fazit: "Es läuft alles wunderbar". Und sie habe schon viele Menschen vor den Wahllokalen gesehen, das lasse auf eine hohe Wahlbeteiligung schließen.