In Handschellen hat ein 33-Jähriger den Saal des Amtsgerichts Burgwedel betreten, verlassen konnte er ihn erst einmal als freier Mann. Weil er einen anderen Mann auf einem Spielplatz in Großburgwedel bedroht hatte, verurteilte ihn Richter Michael Siebrecht zu einer Geldstrafe – und redete ihm tüchtig ins Gewissen.

Der zwischendurch in einer Obdachlosenunterkunft wohnende 33-Jährige hat seit seiner Jugend ein massives Problem mit Alkohol. Bereits zweimal hatte Siebrecht dessen Fall verhandeln wollen – doch das scheiterte daran, dass der Mann schlichtweg zu betrunken war, um vor Gericht aufzutauchen. Was folgte, war ein Haftbefehl. Bereits vier Wochen hatte der Angeklagte in der JVA Sehnde eingesessen, bevor er jetzt dem Richter vorgeführt wurde. Und zwar nüchtern.

Ja, er sei alkoholsüchtig, bekannte der Mann auf Siebrechts Nachfrage. Aber das wolle er jetzt nach einem Umzug mit einer ambulanten Therapie angehen – und sich dann auch um eine Ausbildung bemühen. Dass ihn die enthemmende Wirkung des Rauschmittels aggressiv macht und wiederholt in Schwierigkeiten mit dem Gesetz brachte, davon zeugt eine imposante Liste von Vorstrafen: vom Fahren unter Alkoholeinfluss ohne Führerschein über gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr bis hin zu Körperverletzung. Diverse Male war der vierfache Vater ohne Berufsausbildung deshalb bereits im Gefängnis gewesen.

Am Tag der Haftentlassung gegen Auflagen verstoßen

So auch kurz vor dem Vorfall auf dem Spielplatz, wegen dem er vor Gericht stand. Statt sich nach seiner Entlassung auf Bewährung vom Alkohol fernzuhalten und eine ambulante Therapie zu beginnen – das hatte das Landgericht Hildesheim zur Auflage gemacht –, begoss der Mann die neu gewonnene Freiheit kräftig. So kräftig, dass er unter dem Einfluss von Alkohol direkt am nächsten Tag beim Spielplatzbesuch mit seinen Kindern einen anderen Vater bedrohte. Der allerdings ist Polizeibeamter und zeigte den Vorfall direkt an.

Auslöser war ein an sich harmloser Streit unter den Kindern des Angeklagten und der Stieftochter des Beamten. Deshalb habe er das Mädchen zur Rede gestellt, sagte der Angeklagte. Das tat er allerdings so, dass es weinend und völlig aufgelöst in sein nahe gelegenes Elternhaus lief. Sie solle nicht so frech sein, sonst würde es was setzen, berichtete das Kind dort. Um die Sache zu klären, suchte der Stiefvater den Spielplatz auf und das Gespräch mit dem Angeklagten. „Für mich war das Ganze dann eigentlich erledigt“, sagte der Beamte.

Bedrohter entpuppt sich als Polizeibeamter

Doch als er sich umdrehte, um den Spielplatz zu verlassen, habe der sichtlich alkoholisierte Mann ihm nachgerufen, er wisse, wo sein Auto stehe und wo seine Kinder wohnten; er werde schon sehen, was passiere. Für den Polizisten eine ernsthafte und glaubwürdige Bedrohung, nicht zuletzt auch, weil der Angeklagte seine eigene Begleiterin derart angegangen sei, „dass ich schon dachte, ich muss sie noch vor ihm schützen“.

Nüchtern zeigte der Angeklagte Einsicht: „Das war absolut nicht korrekt. Es tut mir sehr leid, und ich entschuldige mich dafür“, sagte er. „Ich bin nur froh, dass ich mich so weit in der Gewalt hatte und gegangen bin.“ Den Spielplatz habe er seither gemieden; seinen Kontrahenten habe er des Öfteren in Burgwedel gesehen. „Aber da war nichts, wir sind einfach aneinander vorbeigegangen.“

Amtsrichter spricht mildes Urteil

Dass das Verhalten gegenüber dem Mädchen unangebracht, ja „schäbig“ gewesen sei, darin stimmte Richter Siebrecht dem Staatsanwalt zu. Dessen Forderung nach zwei Monaten Haft ohne Bewährung folgte er allerdings nicht. Vielmehr verurteilte er den Angeklagten zu einer Geldstrafe von insgesamt 1500 Euro in 60 Tagessätzen, von denen durch die Haft bereits die Hälfte abgegolten ist. „Wir verhandeln hier lediglich die Bedrohung gegen einen Erwachsenen, die noch vor Kurzem nicht strafbar gewesen wäre“, begründete er sein mildes Urteil.

Denn erst seit dem 3. April 2021 werden auch Drohungen, die sich gegen die körperliche Unversehrtheit, die Freiheit oder Sachen von bedeutendem Wert Betroffener oder ihnen Nahestehender Personen richten, mit bis zu einem Jahr Freiheitsstrafe oder Geldstrafe geahndet. Vorher war nur die Bedrohung mit einem Verbrechen – etwa „Ich bring dich um“ – strafbar.

Chance zum Alkoholentzug nutzen

Alles Vorausgegangene aber müsse er nicht bewerten, und auch über die laufende Bewährung müsse das Landgericht Hildesheim entscheiden, sagte Siebrecht. Dem Verurteilten gab er mit auf den Weg, er möge die Chance, seiner Alkoholkrankheit mithilfe einer Therapie Herr zu werden, wahrnehmen. „Sie wissen genau, dass sie aggressiv werden, wenn sie trinken. Und das einen Tag nach einer Haftentlassung, wenn sie die Auflagen kennen, ist mehr als unglücklich.“

