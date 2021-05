Großburgwedel

Musste eine Betreuerin erkennen, dass ein Großburgwedeler Senior wegen seiner fortschreitenden Demenz nicht mehr geschäftsfähig war? Und hätte die Frau sein Geldgeschenk deshalb ablehnen müssen? Mit dieser schwierigen Fragestellung hatte sich nun das Schöffengericht Burgwedel zu befassen – und kam zu einem klaren Ergebnis: Es verurteilte die Betreuerin wegen gewerbsmäßigen Betrugs in 17 Fällen zu einem Jahr Haft auf Bewährung.

27.000 Euro verschwinden von den Konten

„Er hatte die Kontrolle verloren. Und irgendwann waren die Konten absolut leer.“ So beschrieb der Sohn des mittlerweile verstorbenen Senioren als Zeuge die Situation im Jahr 2020. Nach Aussage der Ehefrau des Verstorbenen war dieser damals „gar nicht mehr ansprechbar“. Er habe „seltsame Dinge“ gemacht, unter anderem in mancher Woche gleich dreimal Geld abgehoben, das dann spurlos verschwunden sei. Sie gehe davon aus, so die Ehefrau, dass das Geld bei der nun angeklagten Betreuerin gelandet sei.

Von einem Vertrauensmissbrauch sprach die Tochter des Verstorben, die ebenfalls als Zeugin aussagte. Der Angeklagten sei „sehr bewusst gewesen, dass mein Vater deutlich abgebaut hatte“. Sie habe das alles mitbekommen, es aber augenscheinlich als lustig empfunden. „Dabei braucht meine Mutter das Geld. Das ist ein enormer Schlag für sie“, sagte die Tochter aus. Immerhin handelte es sich laut Anklage um 27.000 Euro.

Betreuerin: „Ich habe ihn als Vater gesehen“

Drei Jahre lang war die angeklagte Frau, der das Amtsgericht wegen einer leichten Minderbegabung selbst eine Betreuerin als gesetzliche Vertretung an die Seite gestellt hat, bei der Familie ein- und ausgegangen. Zunächst hatte sie nur den Hund ausgeführt, dann putzte sie auch noch, anschließend übernahm sie die Pflege und Betreuung des Senioren. Dieser habe ihr vertraut und auch leid getan. „Ich habe ihn als Vater gesehen!“, sagte die Angeklagte, die selbst ohne Vater in Heimen aufgewachsen ist, unter lautem Schluchzen.

Aus dieser Gemengelage heraus habe ihr der Betreute gesagt, dass er ihr eine seiner Bankkarten nebst Geheimnummer vererben wolle. „Das hat er mir in einem klaren Moment gesagt.“ Auch das Auto und den Fernseher habe sie bekommen sollen. Zudem habe er ihr häufiger Geld zugesteckt, mal 350, mal 400 Euro. „Ich war gut zu ihm, und er hat mir vertraut“, behauptete die 60-Jährige.

Innerhalb eines Monats verschwinden fast 6000 Euro

Für das Gericht war diese Ausgangslage kompliziert. Wie lange war der zunehmend demente Senior soweit Herr seiner Sinne, dass er nach juristischen Bedingungen geschäftsfähig war, also selbst über sein Geld verfügen konnte? Und ab wann war er das nicht mehr? Letztlich zeigte die Beweisaufnahme, dass es dem mittlerweile Verstorbenen bis Mai 2020 durchaus möglich war, selbst seine beiden Geldinstitute anzusteuern. So blieben zumindest Zweifel, ob die Betreuerin ihm am Geldautomaten vielleicht die Hand führte. Die ersten 37 der insgesamt 54 angeklagten Einzeltaten ließ die Staatsanwaltschaft daraufhin fallen.

Blieben noch die 17 Abhebungen von Geldautomaten über zusammen 5750 Euro zwischen Anfang Juli und Anfang August, als der Senior schon im Pflegeheim weilte. Diese Abbuchungen, zwei davon innerhalb weniger Minuten, waren allesamt nicht in Burgwedel passiert, sondern nahe der Wohnanschrift der angeklagten Betreuerin. Diese räumte die Transaktionen auch ein, gab an, das Geld mittlerweile ausgegeben zu haben. Sie fühlte sich aber wegen der „vererbten“ Bankkarte im Recht.

Richter: „Es ist alles heimlich passiert“

Das Schöffengericht unter Vorsitz von Amtsrichter Michael Siebrecht sah das anders und verurteilte die 60-Jährige wegen gewerbsmäßigen Betrugs zu einem Jahr Freiheitsstrafe, ausgesetzt auf drei Jahre zur Bewährung. Dabei berücksichtigte es, dass die Frau wegen ihrer leichten Minderbegabung mit etwas anderen Maßstäben zu messen sei. Die 5750 Euro muss sie zurückzahlen und zudem 100 Stunden gemeinnütziger Arbeit leisten.

Sie habe von dem dementen Senioren keine wirksame Ermächtigung bekommen, seine Bankkarte für sich selbst zu nutzen, hielt Siebrecht ihr in der Urteilsbegründung vor. „Und wir sind überzeugt, dass Sie das auch erkennen konnten.“ Zumindest aber habe sie Zweifel an der Rechtmäßigkeit der angeblichen Erbschaft haben müssen und hätte dann die Familie des Betreuten fragen können. „Es ist aber alles heimlich passiert, weil Sie kein gutes Gefühl dabei hatten.“

Von Frank Walter