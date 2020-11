Großburgwedel

„Ich möchte gar nicht, dass meine Ex-Frau bestraft wird. Ich will einfach nur meine Ruhe haben“, sagte der 64-jährige Zeuge vor dem Amtsgericht Burgwedel. Doch die gönnte ihm seine ehemalige Frau augenscheinlich nicht. Im Gegenteil: Sie stalkte ihn regelrecht, bombardierte ihn allein im Frühjahr dieses Jahres mit 271 E-Mails. Darin Beschimpfungen und zudem eine Beleidigung seiner neuen Partnerin. All dies zusammen brachte der 62-Jährigen aus Burgwedel nun eine Anklage wegen schwerwiegender Beeinträchtigung der Lebensgestaltung und Beleidigung ein.

Stalkerin: „Das war der falsche Weg“

Daraufhin trat die Frau vor Amtsrichter Michael Siebrecht die Flucht nach vorn an. Sie räumte die Taten ein und gelobte Besserung. Von ihrer Anwältin ließ sie eine Erklärung verlesen: Im Laufe der Jahre sei sie „immer verletzlicher geworden“. Außerdem habe sie verstanden, dass das „der falsche Weg“ gewesen sei. Es täte ihr alles sehr leid, und sie entschuldige sich für ihr Verhalten.

Doch die Vorkommnisse aus dem Frühjahr haben eine lange Vorgeschichte: Bereits 2010 trennte sich das Paar. Geschieden wurde die Ehe zwei Jahre später. Schon damals folgten Beschimpfungen per Telefon und E-Mail und ein erster Strafprozess. Darin wurde die Frau zu einer Geldstrafe verurteilt. Gleiches geschah vier Jahre später noch einmal. Wieder ging es um ähnliche Vorwürfe, und wieder gab es eine Geldstrafe.

Anwaltsschreiben ist Auslöser für E-Mail-Flut

Auslöser der neuerlichen E-Mail-Flut soll ein anwaltliches Schreiben vonseiten des Ex-Mannes gewesen sein. Darin wurde der Frau mitgeteilt, dass die monatlichen Unterhaltszahlungen künftig niedriger ausfallen würden, da ihr Ex-Mann zwischenzeitlich in Rente gegangen sei und damit weniger Einkünfte habe. Statt annähernd 3000 Euro könne sie zukünftig nur noch mit monatlich rund 2400 Euro rechnen.

Das – so die Frau vor Gericht – habe die E-Mail-Flut wieder anschwellen lassen. Zum Verhängnis geworden ist der Stalkerin aber nur eine der 271 E-Mails. In der bezeichnete sie die neue Gemahlin ihres Ex-Mannes als „feige, dumme, perfide Frau“, was ihr eine Anzeige wegen Beleidigung einbrachte. Die von der Staatsanwaltschaft ebenfalls angeklagte schwerwiegende Beeinträchtigung der Lebensgestaltung mochte Siebrecht in dem vorliegenden Fall nicht erkennen. „Um dafür eine Verurteilung zu erreichen, hängen die Früchte sehr hoch“, erklärte er im Gerichtssaal und nannte einige Beispiele aus der Rechtssprechung. Eine schwerwiegende Beeinträchtigung läge vor, „wenn das Opfer beispielsweise den Wohnort oder die Arbeitsstelle wechseln würde“, sagte Siebrecht. Solche Folgen gäbe es in diesem Fall nicht, und darum käme für ihn nur eine Verurteilung wegen Beleidigung infrage.

Verurteilung wegen Beleidigung

Die sprach er dann auch aus. Er verurteilte die Angeklagte zur Zahlung einer Geldstrafe in Höhe von 30 Tagessätzen à 100 Euro. Aber sowohl Siebrecht als auch der Staatsanwalt machten klar, dass ein Strafgerichtssaal der falsche Ort sei, um eine nicht verarbeitete Trennung aufzuarbeiten. Denn: „Angesichts von jährlich 120.000 Strafverfahren hat die Staatsanwaltschaft Hannover Besseres zu tun, als sich um gescheiterte Ehen zu kümmern.“

