Burgwedel/Wedemark

„Was kann ein Strafprozess schon leisten?“, fragte der Staatsanwalt in seinem Plädoyer am Ende der Beweisaufnahme fast rhetorisch in den Raum. Strafrechtlich hatte der Mann auf der Anklagebank gerade einmal eine leichte Körperverletzung begangen, indem er seine Frau im Dezember 2019 in der Wedemark zweimal an den Hinterkopf geschlagen hatte. Da er nicht vorbestraft war, gab es vor dem Amtsgericht Burgwedel dafür auch nur eine Geldstrafe in Höhe von 40 Tagessätzen à 20 Euro. „Aber zwischenmenschlich und familienrechtlich muss diese Tat an ganz anderer Stelle geklärt werden“, sagte der Staatsanwalt.

„Kinder, die nicht brav sind, müssen geschlagen werden“

Denn was die 35-jährige Frau in den knapp neun Jahren ihrer Ehe erleben musste, wurde im Amtsgericht mehr zwischen den Zeilen deutlich. Eine Dolmetscherin übersetzte die Aussagen des vietnamesischen Paares. Die wenigsten Vorfälle kamen zur Anklage. Drei Kinder im Alter von zwei bis acht Jahren hat die zierliche Frau mit ihrem 40-jährigen Ehemann. Mehrfach soll er die Kinder und die Frau in den vergangenen Jahren geschlagen haben. „Er sagt immer, wenn Kinder nicht brav sind, müssen sie geschlagen werden“, sagte die Frau auf Nachfrage eingeschüchtert im Zeugenstand aus. Er sei impulsiv und reagiere schnell aggressiv. Der Polizei hatte sie sogar zu Protokoll gegeben, dass ihr Mann viel Alkohol trinke, sie auch schon gewürgt hatte. Aber um Hilfe hatte sie in all der Zeit nur einmal gebeten: vor mehreren Jahren, als die Familie noch in Tschechien wohnte. Doch die Polizei habe damals nichts getan.

Mann schlägt seine Frau zweimal an den Hinterkopf

Und so konnte der Mann vor dem Amtsgericht jetzt auch nur wegen jener zwei Schläge zur Verantwortung gezogen werden, die er an einem Sonntagmorgen in der gemeinsamen Wohnung in der Wedemark gegen seine Frau gerichtet hatte. „Alle weiteren Taten lassen sich hier nicht rekonstruieren und sind auch nicht angeklagt“, sagte Amtsrichter Michael Siebrecht. An diesem Morgen hatte die Frau die Buchführung für ihr Geschäft am Küchentisch erledigt. Als der jüngste Sohn auf den Tisch kletterte, habe sie ihren Mann, der zu diesem Zeitpunkt vor dem Fernseher saß, gebeten, sich um das Kind zu kümmern. „Ich habe ihn mehrfach dazu aufgefordert“, sagte sie rechtfertigend im Zeugenstand. Als ihr Mann daraufhin wütend den ersten Schlag platzierte, habe sie ihn provoziert. „Ich habe ihn gefragt, ob er noch mein Mann ist. Ich muss mich um die Arbeit, den Haushalt und die Kinder kümmern. Er tut gar nichts. Dann hat er mich ein zweites Mal geschlagen.“ Als das kleine Kind anfing zu weinen, verließ der Mann letztlich die Wohnung – und seine Frau wählte den Polizeinotruf.

Opfer lebt inzwischen im Frauenhaus

„Die Frau hatte Angst, dass er sie noch einmal schlägt, wenn wir gehen. Sie war sehr aufgeregt“, schilderte der Polizist die Situation damals in der Wohnung. Diese Angst hat die Frau offenbar bis heute: Sie lebt inzwischen in einem Frauenhaus mit ihren Kindern, möchte nicht gefunden werden. „Ich will nur Frieden für meine Kinder und keine Schwierigkeiten“, betonte sie vor Gericht und überlegte daher anfangs sogar, gar nicht gegen ihren Mann auszusagen – das Zeugnisverweigerungsrecht hätte es möglich gemacht.

Doch als Amtsrichter Siebrecht ihr vorhielt, was ihr Mann vorher ausgesagt hatte – dass er die Kinder nie geschlagen hätte und sie nur, weil sie an diesem Morgen grob gegenüber dem gemeinsamen Kind gewesen sei – überwand sie sich doch dazu. Ihr Mann blieb bei seiner Aussage: „Das wäre alles nicht passiert, wenn sie sich anders verhalten hätte.“

Der Verteidiger des 40-Jährigen stellte zudem die Glaubwürdigkeit der Mutter infrage: „Ich kann nicht ausschließen, dass sie meinen Mandaten nur belastet, um das Sorgerecht zu bekommen und das Umgangsrecht für ihn zu erschweren.“ Diese Argumentation konnte der Strafrichter nicht teilen. „Ihre Frau hätte hier ganz anders auspacken könnten“, betonte Siebrecht. Doch sie habe nur knapp auf seine Fragen geantwortet, ihren Mann nicht stark belastet und sogar die eigene Provokation in der damaligen Situation betont. „Ich halte sie daher für absolut glaubhaft. Ihre Frau hat einfach nur Angst vor Ihnen.“ So etwas dürfe nie wieder vorkommen.

Von Carina Bahl