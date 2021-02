Burgwedel

Das Amtsgericht Burgwedel verschärft angesichts der aktuellen Corona-Infektionszahlen und der Pandemielage sein Hygienekonzept. Im kompletten Gebäude in Großburgwedel gilt ab sofort nicht nur eine verschärfte Maskenpflicht. Besucher müssen wie beim Einkaufen eine medizinische oder eine FFP2-Maske tragen.

Nur eilige Anliegen sollen im Gericht persönlich bearbeitet werden

Besucher sollten zudem stets prüfen, ob sich ihre Anliegen auch schriftlich oder telefonisch erledigen ließen, um persönliche Kontakte zu den Mitarbeitern des Amtsgerichts zu vermeiden. In jedem Fall ist eine Terminabsprache unter Telefon (0 51 39) 8 06 10 erforderlich. Die Sprechzeiten sind montags bis freitags von 9 bis 12 Uhr sowie montags bis donnerstags von 14 bis 15.30 Uhr. Der Zutritt zum Gerichtsgebäude soll nur noch bei rechtlich eiligen Anliegen möglich sein. Ob dies der Fall ist, entscheidet das Gericht.

Gerichtsverhandlungen werden fortgesetzt

Ausgenommen davon sind Gerichtsverhandlungen, die auch im Corona-Lockdown fortgesetzt werden. Entsprechende Ladungen haben Gültigkeit und sind zu befolgen. Bei öffentlichen Prozessen werden Zuhörer gebeten abzuwägen, ob sie tatsächlich in der aktuellen Situation daran teilnehmen müssen. In jedem Fall gelten die Abstandsregeln. Besucher müssen zudem ihre Kontaktdaten am Eingang hinterlassen. Wer sich krank fühlt, darf das Gerichtsgebäude nicht betreten.

Von Carina Bahl