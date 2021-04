Burgwedel/Isernhagen

Bei Geld hört die Freundschaft auf, sagt der Volksmund. Das hat sich vor dem Amtsgericht Burgwedel am Mittwoch erneut bestätigt. Angeklagt war ein 24-Jähriger, der in Isernhagen einem Freund 500 Euro aus dessen Wohnung gestohlen hatte.

500 Euro aus einem Schuhkarton

„Die Einzelheiten lassen sich eh nicht mehr aufklären“, drückte es der Verteidiger des 24-Jährigen vorsichtig aus. Sein Mandant und das Opfer waren 2019 eng befreundet gewesen, hatten sich offenbar gegenseitig geholfen und auch finanziell unterstützt. Der Angeklagte habe zeitweise auch bei dem Isernhagener gewohnt und damals familiären Stress gehabt. Doch die freundschaftliche Verbindung endete im November 2019 mit einem Diebstahl. Aus einem Schuhkarton in der Wohnung verschwanden 500 Euro. Eine Strafanzeige folgte ebenso wie ein Strafbefehl in Höhe von 900 Euro, gegen den der Angeklagte Einspruch einlegte und so am Ende doch noch im Gerichtssaal landete.

Einigung statt Verurteilung

„Es handelt sich um einen Grenzfall zu einem Haus- und Familiendiebstahl“, erklärte Amtsrichter Michael Siebrecht. Das würde ohnehin nur auf Antrag strafrechtlich verfolgt. „Eine vernünftige Einigung heute wäre daher besser.“ Und die fanden die ehemaligen Freunde vor Gericht letztlich auch. Die 500 Euro übergab der 24-Jährige noch im Gerichtssaal an seinen einstigen Kumpel. Den Fernseher, den er dem Isernhagener einst geschenkt hatte – wie eine Whatsapp-Nachricht belegte – darf dieser nun auch behalten. Aber sein Macbook, das ebenfalls zur Debatte stand, muss der Angeklagte vom Opfer zurückbekommen – dafür aber weitere 300 Euro zahlen.

Juristisch bedeutete das letztlich eine Einstellung des Verfahrens unter Geldauflage. Für Siebrecht durchaus zu rechtfertigen. „Wir haben hier ja keinen wirklichen Strolch auf der Anklagebank sitzen“, sagte der Richter mit Blick in die Akte des Angeklagten, der bis dato unbestraft war. Das Opfer stimmte zu, der Angeklagte nickte – die Freundschaft dürfte dennoch dahin sein.

Von Carina Bahl