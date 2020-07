Wedemark/Burgwedel

Das Geld war knapp, die Lust auf luxuriöse Autos aber offenbar groß: Ein Paar aus der Wedemark ist jetzt vor dem Amtsgericht Burgwedel zu höhen Geld- und Bewährungsstrafen verurteilt worden, weil es sich Kredite im Wert von 135.000 Euro ergaunert hatte –mit falschen Verdienstbescheinigungen. Die Anklage vor Gericht lautete daher entsprechend Urkundenfälschung und Betrug.

Amtsgericht verurteilt Paar zu Bewährungsstrafen

Das Amtsgericht Burgwedel verurteilte beide nun zu Freiheitsstrafen auf Bewährung sowie Geldstrafen. Allerdings fiel das Urteil bei der 40 Jahre alten Frau deutlich höher aus, weil sie bereits vorbestraft war. Das Gericht verurteilte sie zu 18 Monaten auf Bewährung und einer Geldstrafe in Höhe von 12.000 Euro. Bei ihrem bislang nicht vorbelasteten Mann ging es glimpflicher aus: Zehn Monate auf Bewährung und eine Geldstrafe von 2000 Euro standen im Urteil.

Das Burgwedeler Amtsgericht warf dem Paar vor, sich mittels gefälschter Dokumente vor zwei Jahren zwei Kredite in Höhe von zusammen 135.000 Euro erschlichen zu haben. In einem Fall ging es um 50.000 Euro und im anderen Fall um 85.000 Euro. Dabei täuschten sie vor, monatlich zwischen 7500 und 12.000 Euro netto zu verdienen. In Wirklichkeit verfügte das Paar zusammen gerade einmal über 4000 Euro im Monat –und das reichte nicht mal aus. Die Begründung für beide Kredite lautete identisch: Sie gaben an, der Mann habe das Fahrzeug seiner Frau zu Schrott gefahren, und sie bräuchten das Geld für den Kauf eines neuen Mercedes 500 GL. Ein Kreditinstitut kam dem Paar, das in Geldschwierigkeiten steckte, allerdings auf die Schliche und zeigte es an.

Paar räumt Taten ein

In der Verhandlung räumten beide reumütig die Taten ein. „Ohne mich hätte mein Mann es nicht getan“, sagte die Frau aus der Wedemark. Mittlerweile hätten sich auch die Einkommensverhältnisse verbessert, sagte die 40-jährige Angeklagte, die seit fast zehn Jahren selbstständig tätig ist. Auch ihr Mann bestätigte, über regelmäßige Einkünfte zu verfügen.

Gleichwohl bestanden für den Staatsanwalt keine Zweifel, dass das Paar gemeinsam in zwei Fällen mit Urkundenfälschungen die Banken betrogen hätten. Er berücksichtigte in seinem Plädoyer zwar, dass die beiden 40-Jährigen die Kredite mittlerweile tilgten. Dennoch plädierte er für durchaus höhere Bewährungsstrafen. Die Anwälte des Paares forderten indes geringere Strafen für ihre Mandaten. Sein Mandant sei verliebt gewesen und habe nicht die Motivation gehabt, die Bank zu betrügen, sagte der Anwalt des Wedemärkers, der für eine Bewährungsstrafe von zehn Monaten für den Mann plädierte. Der Verteidiger der 40-Jährigen forderte sechs Monate für seine Mandantin. Es sei nie die Absicht da gewesen, die Kredite nicht abzuzahlen.

Den Vorschlägen der Anwälte schloss sich Amtsrichter Michael Siebrecht an. Zugunsten der Angeklagten wertete er die heute stabile persönliche Situation. „Sie haben wieder Fuß gefasst.“ Eine intakte Beziehung, beruflicher Erfolg und die Tochter spielten dabei eine entscheidende Rolle, begründete er sein Urteil. Gleichwohl sagte Siebrecht: Die Strafe müsse ein bisschen wehtun. Deshalb soll die Frau 12.000 Euro in Raten von 500 Euro zahlen. Mahnende Worte gab es vom Richter für beide zum Abschied: „Sie dürfen keine Straftaten mehr begehen, wenn doch, dann landen Sie im Gefängnis.“

Von Katerina Jarolim-Vormeier