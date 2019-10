Angebot der Region: Pflegeberaterin kommt nach Großburgwedel

Für Betroffene stellen sich mit Beginn der Pflegebedürftigkeit viele Fragen. Antworten liefern kann eine neutrale und kostenlose Pflegeberatung. Eine solche bietet die Region Hannover am Mittwoch, 9. Oktober, von 14 bis 16 Uhr in der Seniorenbegegnungsstätte, Gartenstraße 10, in Großburgwedel an.