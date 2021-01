Burgwedel/Isernhagen/Wedemark

Die Corona-Pandemie hinterlässt deutliche Spuren auf dem Arbeitsmarkt: Um fast ein Drittel, exakt um 31,6 Prozent, ist die Anzahl der Arbeitslosen im Geschäftsstellenbereich Burgwedel im Dezember 2020 gegenüber dem Vorjahr gestiegen. 1690 Personen sind derzeit ohne Job. Im Dezember 2019 waren es 1284. Die Arbeitslosenquote stieg von 3,3 auf 4,4 Prozent.

Niedrigster Wert

In der Region liegt die Quote derzeit bei 7,7 Prozent, vor einem Jahr waren es 6,2 Prozent. Der Bezirk Burgwedel – dazu zählen auch Isernhagen und die Wedemark – hat damit die niedrigste Arbeitslosenquote in der Region.

„Im Bereich Burgwedel konnten wir im Dezember zwei Personen mehr in Jobs vermitteln, als wir neu als arbeitslos in die Statistik aufnehmen mussten“, sagt Arbeitsagentursprecher Holger Habenicht zur Statistik aus seinem Hause. In Zahlen ausgedrückt: 283 neuen Arbeitslosen stehen in Burgwedel 285 Vermittlungen in Arbeit gegenüber.

„Das gibt es in der Region nicht so oft. Vielerorts sind die Zugänge in die Arbeitslosigkeit leider höher, als die Abgänge aus derselben“, betont Habenicht.

Von Thomas Oberdorfer