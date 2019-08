Großburgwedel

Eng geht es seit Neuestem auf der Straße Auf dem Amtshof in Großburgwedel zu. Richtig eng. Es geht um das erste Teilstück der Straße, gleich nachdem sie von der Bahnhofsstraße abzweigt. Die Stadt hat dort drei Bäume gefällt und sie durch zwei Inseln ersetzt, auf denen zu einem späteren Zeitpunkt noch Sträucher gepflanzt werden sollen. Das Problem: Durch den Umbau ist die Straße ein kleines Stück schmaler geworden – für manche Autofahrer augenscheinlich zu schmal. Sie nutzen nun auch den Grünstreifen am Straßenrand als Fahrbahn.

Anwohner ärgern sich über Autofahrer

Das ärgert vor allem die Anwohner. Einer von ihnen pflegt seit Jahren den Grünstreifen vor seinem Grundstück. „Es muss doch möglich sein, mit seinem Auto auf der Straße zu bleiben“, sagt er.

Auch bei der Stadtverwaltung reagiert man mit Unverständnis: „Die Straße ist in dem Bereich eine Einbahnstraße, es gibt also keinen entgegenkommenden Verkehr“, sagt Bauamtsleiter Oliver Götze. Außerdem sei dort Tempo 30 vorgeschrieben. „Da sollte es doch möglich sein, mit seinem Auto auf der Fahrbahn zu bleiben.“ Die allerdings ist in dem Bereich der neu angelegten Inseln nicht wirklich breit. Sie misst an dieser Stelle exakt 2,20 Meter. Hinzu kommt eine knapp 50 Zentimeter breite Gosse.

Baumwurzeln beschädigen Straße und Gehweg

Der Grund für den Straßenumbau waren die drei Bäume. „Sie wurden einfach zu groß. Ihre Wurzeln begannen sowohl den Gehweg auf der einen als auch die Straße auf der anderen Seite zu beschädigen“, sagt Götze. Außerdem liegen in dem Bereich Leitungen, auch die drohten in Mitleidenschaft gezogen zu werden. „Deshalb haben wir sie fällen müssen.“

Nach der Fällaktion reparierten städtische Mitarbeiter die Schäden, die die Wurzeln hinterlassen hatten. Im Bereich des Gehwegs wurden die Reste der Bäume im Boden entfernt und die Pflastersteine neu verlegt. Anders auf der Fahrbahn: Dort wurden die schadhaften Stellen aus dem Asphalt herausgeschnitten und die Flächen den beiden neu angelegten Inseln zugeschlagen. Somit ist die Straße nun ein kleines Stück schmaler als zuvor.

Bäume könnten Grünstreifen schützen

Im Herbst wollen die städtischen Mitarbeiter noch einmal anrücken und die Arbeiten dann abschließen. „Wir werden die beiden Inseln begrünen und Sträucher pflanzen“, sagt Götze. „Das geht allerdings erst in ein paar Wochen. Dann ist wieder Pflanzzeit, im Moment ist es zu heiß.“ Und auch für den Schutz des Grünstreifens hofft die Stadt eine Lösung gefunden zu haben. „Wir überlegen, auf dem Grünstreifen einen oder mehrere Bäume zu pflanzen“, beschreibt Götze die städtischen Pläne. Vorab will die Stadt allerdings noch klären, ob auch in dem Bereich Leitungen liegen, mit denen Baumwurzeln in einigen Jahren ins Gehege kommen könnten.

Von Thomas Oberdorfer