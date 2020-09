Kleinburgwedel

Nun soll alles eine Nummer kleiner werden. Vorerst zumindest. Angesichts leere Kassen setzten Stadt und Kommunalpolitiker beim Bau des Campus in Kleinburgwedel den Rotstift an. Statt ursprünglich geplanter 650.000 Euro sollen nun 350.000 Euro ausreichen, um das Vorhaben noch im nächsten Jahr zu verwirklichen. Für den neuen Kostenrahmen stimmten in dieser Woche die Mitglieder des Bau-, Planungs- und Umweltausschusses mit breiter Mehrheit. Allerdings: Einstimmig fiel diese Entscheidung nicht.

Campus soll die Neue Mitte für Kleinburgwedel werden

Und diese Idee steckt hinter dem Campus: Derzeit wird die Grundschule in Kleinburgwedel umgebaut beziehungsweise in Teilen auch neu errichtet. Im Zuge der Arbeiten soll der Bereich zwischen Schule, Haus der Kirche und Kindertagesstätte neu gestaltet werden. Doch der soll künftig nicht nur Kindern und Kirchenbesuchern vorbehalten sein, sondern von allen Kleinburgwedelern genutzt werden können – als Neue Mitte für den Ort. Entsprechend sah der Entwurf des beauftragten Langenhagener Teams Freiraumplanung eine reichhaltige Ausstattung für den Platz vor. Und die wurde nun im Ausschuss kräftig zusammengestrichen.

Anzeige

So könnte der Campus einmal aussehen: Ein Entwurf der Gruppe Freiraumplanung aus Langenhagen. Quelle: Entwurf: Gruppe Freiraumplanung

Weitere HAZ+ Artikel

Ursprünglich war geplant, den Moorweg in seiner kompletten Länge neu anzulegen. Davon nimmt man nun Abstand. Vorerst soll nur der Bereich zwischen Schule, Haus der Kirche und Kindertagesstätte neu hergerichtet werden. Den Rest soll dann zu einem späteren Zeitpunkt angegangen werden.

Pflastersteine statt Terraway

Abstriche soll es auch beim verwendeten Material für den Platz selbst geben. Ursprünglich war geplant, wasserdurchlässiges Terraway beziehungsweise Asphalt zu verwenden. Beides kann und sollte verschiedenfarbig eingefärbt werden. Das war eine teure Lösung, die nicht überzeugte. „Wenn der fertig gestellte Platz zu einem späteren Zeitpunkt einmal aufgerissen werden muss, dann würde danach ein Flickwerk entstehen. Das wäre unschön“, meinte Bauamtschef Oliver Götze.

Nun soll der Bereich gepflastert werden. „Dafür kann man eingefärbte Steine verwenden“, schlug er vor. „Und muss der Platz dann später wirklich einmal geöffnet werden, dann lässt er sich das Pflaster wieder so herrichten, dass keine Spuren zurückbleiben.“ Positiver Nebeneffekt der neuen Materialauswahl: Die Lösung mit den Pflastersteinen ist wesentlich günstiger zu haben. Rund 50.000 Euro lassen sich allein so einsparen.

100.000 Euro bei der Ausstattung eingespart

Eine noch größere Einsparung lässt sich bei der geplanten Ausstattung der Neuen Mitte erzielen. Sitzelemente, Abfallbehälter, eine neue Abstellanlage für Fahrräder und mehrere Spielgeräte sollen im nächsten Jahr noch nicht angeschafft werden. Das senkt die Kosten für das Projekt um weitere 100.000 Euro. „Die Anschaffungen sind nicht grundsätzlich gestrichen, sondern lediglich verschoben“, erläuterte der Ausschussvorsitzende Jürgen Schodder ( CDU). Die Investitionen sollen dann in den Folgejahren getätigt werden. Gleiches gilt auch für die Bepflanzung des Campus. Auch die soll auf 2022 verschoben werden. „Das wäre im kommenden Jahr sowieso nicht mehr möglich gewesen, die Pflanzsaison ist bei der Fertigstellung des Platzes längst vorüber“, betonte Schodder.

Ein Ausschussmitglied votiert gegen Sparversion

Doch nicht alle Ausschussmitglieder konnten sich mit der Sparversion anfreunden. Stephan Nikolaus-Bredemeier ( SPD) mochte seinen Kollegen nicht folgen. Er votierte gegen die neue Planung und setzte sich für die Ursprungsversion ein. „Wenn wir jetzt Teile kürzen, dann besteht die Gefahr, dass sie auch in den nächsten Jahren nicht verwirklicht werden. Und das wäre nicht gut.“ Die Neue Mitte sei wichtig für Kleinburgwedel, „und wir haben eine stimmiges Gesamtkonzept, das wert wäre, umgesetzt zu werden.“

Als nächstes entscheidet der Verwaltungsausschuss abschließend über das Projekt.

Von Thomas Oberdorfer