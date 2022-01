Burgdorf

Die Berufsbildenden Schulen (BBS) in Burgdorf sind bekannt für ihre Innovationskraft vor allem im Bereich Mobilität. Jetzt starten sie ein neues Projekt: Sie wollen einen Wasserstoffantrieb für Lastenräder entwickeln, diese damit ausrüsten und letztlich vermarkten. Parallel dazu soll ein ganzheitliches Energieversorgungskonzept entwickelt werden zur lokalen Produktion von grünem Wasserstoff. Für dieses ehrgeizige und nachhaltige Pilotprojekt gingen die BBS neue Formen der Kooperation mit Unternehmen ein, berichtet Daniela Rosendahl von den BBS.

Partner ist die JA-Gastechnology (JAG) aus Burgwedel, ein international agierendes mittelständisches Technologieunternehmen mit den Schwerpunkten Wasserstoff und Kalibriergassysteme. Die beiden BBS-Lehrkräfte Dietrich von Einem und Christoph Falkner haben den Betrieb kürzlich besucht, um die Möglichkeiten der Zusammenarbeit auszuloten. Zudem konnte die Radkutsche GmbH aus Nehren in Baden-Württemberg für das Projekt gewonnen werden. Sie ist spezialisiert auf E-Bikes, Transporträder und Rikschas.

Technikschüler bauen Systemsteuerung selbst

Zur Kooperation gehören von BBS-Seite die Technikerschule und das Berufliche Gymnasium Wirtschaft. „Zwei Projektgruppen der Fachschule Fahrzeugtechnik werden zwei dreirädrige Lastenräder zu Wasserstoff-Pedelecs umrüsten“, erläutert Rosendahl. Das ist eine knifflige Aufgabe, denn es müssen an dem Gefährt Wasserstoff-tanks, Brennstoffzellen und die elektronische Systemsteuerung untergebracht werden, ohne dass es zu schwer wird. „Vor allem die Systemsteuerung stellt eine Herausforderung dar, denn dies müssen die Techniker selbst entwickeln und programmieren“, sagt Lehrer Falkner. Das Ziel der Techniker sei es, eine „satte Reichweite“ für einen einwöchigen betankungsfreien Betrieb zu erreichen bei gleichzeitiger Verkehrs- und Betriebssicherheit des wasserstoffangetriebenen Fahrzeugs. Denn das Lastenrad soll kein Ladenhüter, sondern ein Verkaufsschlager werden, beispielsweise als Kleinfahrzeug für Gewerbetreibende.

Wirtschaftsgymnasiasten wollen Start-up gründen

Um die Vermarktung des H2-Lastenrads wollen sich die Schüler und Schülerinnen des Beruflichen Gymnasiums Wirtschaft in Burgdorf kümmern. Dafür werden sie eine Start-up-Firma gründen, kündigt Lehrerin Dagmar Köhler an, die das Projekt am Wirtschaftsgymnasium betreut. „Das ist Wirtschaft live.“ Und eine Blaupause, wie praxisbezogenes, interdisziplinäres Lernen funktioniert.

Von Anette Wulf-Dettmer