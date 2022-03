Großburgwedel

„Wenn wir vom Auto wegwollen, dann muss der ÖPNV sexy werden“, betonte Conrad Vinken von der Region Hannover am Dienstagabend im Verkehrsausschuss der Stadt Burgwedel. Und sexy, darin sind sich in der Stadt Burgwedel wohl alle einig, ist der Bahnhof Großburgwedel aktuell ganz und gar nicht. Schlecht ausgeleuchtet, viele Schlaglöcher und große Pfützen bei Regen, obendrein ein tristes Bahnhofsgebäude und ein nicht ungefährliches Nebeneinander von Bussen, Radfahrern, Fußgängern und Autos auf dem Vorplatz prägen das tägliche Bild. Doch daran soll sich schon bald etwas ändern.

In einer Machbarkeitsstudie hatte die Region unter anderem die Wünsche von Stadt, Regiobus und Bürgern übereinandergelegt und verschiedene Varianten geprüft. „Wir wollen nicht nur die Bushalte neu bauen“, machte Vinken deutlich. Es gehe um eine komplette Neusortierung des Vorplatzes. In vier Teilabschnitte habe man das Ergebnis letztlich gefasst, erläuterte Projektleiter Johannes Papsthart.

Buswendeanlage könnte schon in diesem Winter kommen

In einem ersten Schritt werde man eine Buswendeanlage bauen – entlang der Gleise in Richtung Kleinburgwedel. Die Busse, die den Bahnhof ansteuern, sollen so problemlos im hinteren Teil wenden können. Zudem sind drei Warteplätze für Busse angedacht und Plätze für künftige Projekte wie beispielsweise Firmen-Shuttles, Car- und Bikesharing sowie E-Scooter. Je nachdem, wie schnell Planung und Ausschreibung vonstattengehen, könnte mit dieser Maßnahme schon im Winter begonnen werden, sagte Papsthart.

Kaffee trinken oder eine Dienstbesprechung: All das könnte vielleicht bald im Bahnhofsgebäude möglich sein. Quelle: Alina Stillahn

Mehr Platz für Radfahrer und moderne Bushaltestellen

Der zweite Teil des Umbaus läuft unter dem Titel „Mobilpunkt“: Dieser betrifft den kompletten Vorplatz an der Bahnhofstraße. Die jetzigen Behinderten- und Frauenparkplätze sollen links der Einfahrt verschwinden und auf dem Park-and-ride-Parkplatz am Kreisel untergebracht werden. Auf dem Vorplatz selbst sollen Autos dann nicht mehr verkehren. Für den Hol- und Bringverkehr plant die Region aber acht sogenannte Kiss-and-ride-Parkplätze rechts von der Einfahrt – Stellflächen, auf denen Autofahrer ihre Gäste schnell aussteigen lassen und weiterfahren können. Zentral auf dem Platz sollen vier moderne Bushaltestellen entstehen, die einen barrierefreien Einstieg und Unterstellmöglichkeiten für die Fahrgäste garantieren.

Und auch wer mit dem Fahrrad zum Bahnhof kommt, soll nach dem Umbau mehr Komfort vorfinden: Im Entwurf stehen zweimal 95 Plätze in Doppelstockparkhäusern für Räder sowie weitere Fahrradboxen und auch ein Fahrradservice-Punkt. Diese Baumaßnahme plant die Region für 2023. „2024 müssen wir in jedem Fall fertig sein“, betonte Vinken. Denn der Bahnhof sei Teil der Modellregion, für die bis dahin insgesamt 30 Millionen Euro Fördergeld des Bundes zur Verfügung stünden.

Noch nicht terminiert sind hingegen die Pläne für die Umgestaltung des Bahnhofsgebäudes, das die Stadt im vergangenen Jahr gekauft hatte, und die neue Zuwegung zum Park-and-ride-Parkplatz. „Noch gehört die Straße nicht uns“, sagte Vinken mit Blick auf den geplanten Straßentausch zwischen Land, Stadt und Region. Es sei aber durchaus angedacht, auch die Zuwegung und die Unterführung künftig umzugestalten.

Kurzfristige Lösung für gefährliche Einmündung?

„Das Sicherheitsgefühl am Bahnhof ist momentan nicht groß“, sagte Bürgermeisterin Ortrud Wendt (CDU). Das liege einerseits an der Beleuchtung, andererseits aber auch an der Einmündung auf den Vorplatz – Busse, Autofahrer, Radfahrer und Fußgänger treffen dort aufeinander. Unfälle und Beinahe-Kollisionen seien nicht selten, wussten auch die Politiker im Ausschuss zu berichten. Vinken machte jedoch Hoffnung, schon vor der Umgestaltung des Vorplatzes daran etwas ändern zu können. So ließen sich einerseits die Parkplätze auf dem Vorplatz schon vorzeitig wegnehmen, aber auch mit Farbe den querenden Geh- und Radweg an der Einmündung hervorheben, um Auto- und Busfahrer dafür zu sensibilisieren. Vinken versprach, das Gespräch mit der Stadt dazu aufzunehmen.

Viele Ideen fürs Bahnhofsgebäude

Was einmal im Bahnhofsgebäude angesiedelt wird, das ist noch unklar. Bei der großen Umfrage zum Thema Mobilität im Rahmen des Projektes „mobil ans #werk“ hatten rund 300 Menschen, die in Burgwedel wohnen oder in der Stadt arbeiten, ihre Wünsche abgegeben. Co-Working-Spaces, beheizte Aufenthaltsräume, WLAN und möglicherweise das Angebot von Kaffee und Snacks sind nur einige Ideen, die für den Bahnhof genannt wurden. „Wir arbeiten gern mit ,mobil ans #werk‘ zusammen“, betonte Vinken.