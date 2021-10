Burgwedel

Als er das hörte, griff er sofort zum Telefon, um die Medien zu informieren: „Ich habe eine gute Nachricht für die Stadt“, teilte Burgwedels Bürgermeister Axel Düker (SPD) am Donnerstagmittag ganz euphorisch mit. Der Verkehrsdezernent der Region Hannover, Ulf-Birger Franz, habe ihn soeben darüber informiert, dass die angekündigte Änderung für den Fahrplan des Metronoms im Dezember so nicht eintreten werde. Der abendliche Stopp in Großburgwedel bleibt erhalten.

Die Änderung hatte vorgesehen, dass der Metronom aus Hannover kommend wochentags um 19.57 Uhr nicht mehr am Bahnhof Großburgwedel hält. Grund dafür war ein Engpass auf dem Gleis: Eine neue Flixtrain-Verbindung von München nach Hamburg hätte den Metronom auf seinem Weg von Hannover nach Uelzen auf ein Ausweichgleis gezwungen.

Bahnhof Großburgwedel. Quelle: Alina Stillahn

Lesen Sie auch: Wer steigt abends in Großburgwedel aus? Eine Fahrt mit Pendlern

Halt bleibt auch im nächsten Fahrplanjahr

Das Unverständnis für die Fahrplanänderung war groß. Doch jetzt kommt alles anders. „Der Metronom fährt weiterhin Großburgwedel an, und das gilt für das komplette nächste Fahrplanjahr“, verkündet Düker. Flixtrain werde die Strecke wohl nicht wie geplant bedienen. Das bestätigte am Nachmittag auch die Region auf Anfrage: „Die Fahrt 82888 der Linie RE3 wird im Fahrplanjahr 2022 ohne Einschränkungen und in Taktlage verkehren. Also mit Abfahrt in Hannover Hbf um 19:40 Uhr und ohne Haltausfall in Großburgwedel.“ Die Trassenkonflikte, die im laufenden Netzfahrplan teilweise entsprechende Einschränkungen notwendig gemacht hatten, bestehen nicht mehr.

Für die Pendler, die am Abend zurück nach Burgwedel wollten, sei dieser Halt zu dieser Zeit sehr wichtig, weiß auch Düker. Und ein Bus, der sie vom Bahnhof in Isernhagen H.B. nach Großburgwedel gebracht hätte, wäre auch nur bedingt eine Lösung gewesen. „Dann hätte es Probleme mit den Anschlüssen in die Dörfer gegeben.“ Umso mehr freut es ihn, dass es nun nicht dazu kommt.

Von Carina Bahl