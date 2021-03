Großburgwedel

Eine Lösung ist gefunden: Der Metronom hält bis zum Fahrplanwechsel im Dezember weiterhin täglich um 19.57 Uhr aus Hannover kommend am Bahnhof Großburgwedel. Bisher gab es diese Zusage nur bis zum 23. April. Pendlern drohte wie im Winter erneut eine wichtige Zugverbindung am Abend wegzubrechen. Doch dazu wird es nicht kommen, teilte die Region am Freitagnachmittag mit.

Trassenkonflikt: Zug hat Burgwedel einfach ausgelassen

Von Mitte Dezember bis Mitte Januar hatte ein sogenannter Trassenkonflikt dazu geführt, dass der Metronom abends um 20 Uhr einfach an Burgwedel vorbeifuhr. Der Grund: Ein ICE im Fernverkehr hatte Vorrang auf dem Gleis bei Burgwedel. Nachfragen der Region Hannover und der Landesnahverkehrsgesellschaft Niedersachsen (LNVG) an DB Netz um erneute Prüfung zeigten letztlich Erfolg. Die Kritik zahlreicher Bürger und Politiker war auch laut gewesen. Die Forderung nach einer besseren und enger getakteten Anbindung Burgwedels an Hannover gibt es schließlich schon lange, dass stattdessen eine komplette Fahrt gestrichen wurde, hatte zu Unverständnis geführt.

Von Carina Bahl