Großburgwedel

„ Norwegen in Noten“ gibt es am Sonnabend, 2. November, beim Benefizkonzert zugunsten des Ambulanten Hospizdienstes Burgwedel-Isernhagen-Wedemark zu erleben. Die facettenreiche Veranstaltung beginnt um 19 Uhr im Amtshof Großburgwedel, Auf dem Amtshof. Zu hören gibt es Werke des bekannten norwegischen Komponisten Edvard Grieg. Der Fotograf Manfred Zimmermann zeigt Impressionen in Bildern, der Antisemitismusbeauftragte des Landes Niedersachsen, Franz Rainer Enste, stellt den Komponisten in seinem geschichtlichen Kontext vor.

Drei Musiker spielen Werke von Edvard Grieg

Die „Peer-Gynt-Suite“ gilt als das wohl bekannteste Werk Griegs. Bei der Vertonung des dramatischen Gedichts von Henrik Ibsen handelt es sich um eines der bekanntesten romantischen Orchesterstücke. Noch viel mehr aus seiner Feder bringen Christian Döring und Monika Döring-Brucks sowie Konstantin Zacharow auf der Orgel zu Gehör. Döring ist seit 1984 Korrepetitor und Solist beim Akademischen Chor und Orchester der Universität Stuttgart, seine Schwester Monika Organistin und selbstständige Musikpädagogin. Konstantin Zacharow studierte Kirchenmusik unter anderem an der Hochschule für Musik, Theater und Medien (HMTM) Hannover und ist Organist an der katholischen Kirche Heilige Engel in Peine.

Der Eintritt zum Benefizkonzert ist frei. Spenden für den Ambulanten Hospizdienst Burgwedel-Isernhagen-Wedemark werden erbeten.

Von Sandra Köhler