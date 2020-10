Großburgwedel

Es geht voran auf der Baustelle in der früheren Schlachterei Fortmüller am Alten Markt in Großburgwedel. Sven Harder arbeitet intensiv daran, die vier Räume dort so herzurichten, dass er bald sein eigenes Burgwedeler Brauhaus eröffnen kann – und darf. „Im nächsten Jahr soll es endlich so weit sein“, sagt der Diplom-Braumeister. Schon vor drei Jahren hatte der heute 32-Jährige die Pläne entwickelt, seine eigene Brauerei eröffnen zu wollen. „Da war ich naiv und habe mich verschätzt“, gesteht er. Zwischenzeitlich zweifelte er massiv an seinem Vorhaben, doch jetzt ist die Zuversicht zurückgekehrt.

Sven Harder (Mitte) möchte sich den Traum von der eigenen Brauerei in Großburgwedel erfüllen. Stefan Meyer (links) und Stefan Schröter helfen ihm bei dem Projekt. Quelle: Mark Bode

Das liegt auch an der personellen Verstärkung, auf die er nun setzen kann. Mit dem gelernten Maurer Stefan Meyer hat er einen Unterstützer, der bei allen Baumaßnahmen hilft. „Er ist unser Bauleiter und sorgt dafür, dass alles ordnungsgemäß errichtet wird“, sagt Harder. Stefan Schröter, der hauptberuflich als Krankenpfleger tätig und mit Harder befreundet ist, ist bei allen anfallenden Arbeiten in seiner Freizeit dabei. „Es gibt noch einen stillen Teilhaber, der eine beratende Funktion innehat und finanziell unterstützt“, sagt der Bierbrauer. Dieser möchte aber anonym bleiben.

Sondersorten braut Harder in Großburgwedel

Aktuell braut Harder seine Biere noch ausschließlich in der Celler Brauerei. In Zukunft soll diese Kooperation auch bestehen bleiben. Den kleinen Standort im Großburgwedeler Zentrum möchte er für Sondersorten nutzen, beispielsweise für Schwarzbier, Weizen und Winterbock. „Die kann man dort gut dosieren und abfüllen“, sagt er.

In diesem Raum wird das vor Ort gebraute Bier zukünftig abgefüllt und in Kisten verpackt. Aktuell ist es eine Lagerstätte für das in der Celler Brauerei hergestellte Bier. Quelle: Mark Bode

Im vergangenen Jahr kamen seine Biere bei den Burgwedelern und sogar weit über die Stadtgrenzen hinaus gut bei den Leuten an. Er verkaufte insgesamt 45.000 Liter, war auf diversen Veranstaltungen mit seinem Verkaufswagen vertreten, unter anderem beim Burgwedeler Stadtfest, beim Hopfenfest in Isernhagen, beim Oktobermarkt in Burgdorf, bei Jazz unter Sternen und auf dem Weihnachtsmarkt in Großburgwedel. Coronabedingt war das 2020 allerdings nicht möglich. Bei mehreren Supermärkten stehen seine Bierflaschen inzwischen in den Regalen, darunter bei Edeka in Großburgwedel sowie in Wettmar, im Frischmarkt in Fuhrberg, bei Hol ab und Famila in Mellendorf, bei Rewe in Isernhagen F.B. sowie in den Restaurants Seeteufel in Kirchhorst und Filia in Großburgwedel.

Seit Corona geht der Umsatz um 40 Prozent zurück

Für Harder lief bis zum Beginn der Corona-Pandemie alles „sehr zufriedenstellend“. Doch dann folgte aufgrund des Wegfalls vieler Veranstaltungen ein Umsatzrückgang von etwa 40 Prozent. „Dabei haben wir noch Glück. Schließlich gibt es bei uns keine hohen laufenden Kosten“, sagt der Diplom-Braumeister. Er nutzt diese Krise nun, um intensiv den Bau auf dem Hinterhof an der Straße Am Markt 5 voranzutreiben.

In wenigen Monaten sollen in diesem Raum die Geräte zum Bierbrauen stehen. Quelle: Mark Bode

Das war in den vergangenen zwei Jahren aber nicht immer so. „Ich hatte Bedenken, ob es wirklich der richtige Standort ist“, sagt Harder. „Ist es nicht doch zu klein? Ist es nicht zu viel Arbeit, die ich investiere?“ Diese Gedanken umkreisten ihn eine Zeit lang stetig. Doch das ist Vergangenheit. Er blickt zuversichtlich nach vorn. In der Scheune entstehen auf 110 Quadratmetern vier Räume, darunter ein Aufenthaltsraum. Neben den Geräten zum Brauen werden auch zwei Kühlhäuser eingebaut.

Merchandiseartikel gibt es schon, Braukurse sollen folgen

Harder ist zudem durchaus kreativ und hat sich viele Gedanken gemacht, wie er zusätzliche finanzielle Mittel generieren kann, um sich seinen lang gehegten Traum von der eigenen Brauerei erfüllen zu können. Ein wenig setzt er dabei auch auf die Heimatliebe der Burgwedeler: So gibt es inzwischen T-Shirts und Pullover mit dem Logo des Burgwedeler Biers. Wenn die Brauerei erst einmal betriebsbereit ist, möchte er zudem Braukurse anbieten.

Von Mark Bode