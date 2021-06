Burgwedel

Die Messfahrzeuge der Region Hannover sind im Juni wieder in und um Hannover unterwegs und blitzen Verkehrsteilnehmer, die zu schnell unterwegs sind. In Burgwedel werden die Blitzer am Mittwoch, 2. Juni, am Montag, 14. Juni, und am Dienstag, 22. Juni, aufgebaut. Wo genau sie dann stehen, teilt die Region im Vorfeld nicht mit. Autofahrer müssen darüber hinaus mit weiteren Radarkontrollen – auch durch die Polizei – rechnen.

Welche Strafen drohen bei zu hoher Geschwindigkeit?

Der Bußgeldkatalog legt die Strafen für die Geschwindigkeitsüberschreitungen fest. Die Höhe des Bußgelds setzt sich aus dem überschrittenen km/h-Wert und dem Ort der Überschreitung, also ob der Autofahrer außerorts oder innerorts unterwegs war, zusammen. Autofahrer von normalen Pkw können mit niedrigeren Strafen rechnen als Fahrer von Lkw und Pkw mit Anhängern. Wer zu doll aufs Gaspedal gedrückt hat, wird zudem Punkte in der Verkehrssünderkartei in Flensburg und Fahrverbote bekommen.

Von wem kommt der Bußgeldbescheid?

Autofahrer, die von einem Blitzer abgelichtet wurden, erhalten ihren Bußgeldbescheid mit dem Foto per Post. Die Region Hannover verschickt für alle 20 Städte und Gemeinden diese Bescheide. Zuvor werden die Bilder dort ausgewertet.

In welchen Städten und Gemeinden blitzt die Region?

Die Region Hannover blitzt mobil nur in den Kommunen, wo sie die Verkehrsüberwachung übernommen hat. Dies ist nicht überall der Fall. In den Städten und Gemeinden, die selbst Verkehrsbehörde sind, haben diese selbst Messgeräte im Einsatz und stellen Radare auf. In Burgwedel hat die Region das mobile Blitzen übernommen, die Stadt selbst blitzt nicht.

Wie viele stationäre Blitzer gibt es in Burgwedel?

Im Stadtgebiet Burgwedel sind drei stationäre Blitzer installiert. Einer wurde an der Würmsee-Kreuzung in Kleinburgwedel installiert, zwei stehen in Fuhrberg: an der Celler Straße/Ecke Fuhrhorstweg und an der Mellendorfer Straße in Höhe der Straße An der Alten Schmiede.

Von Antje Bismark