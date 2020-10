Wettmar

Die Corona-Pandemie hat in den vergangenen Monaten dazu geführt, dass immer weniger Menschen Blut gespendet haben – aus Vorsicht, aber auch, weil zeitweise Blutspendetermine unter den strengen Hygieneauflagen in manchen Räumen kaum möglich waren. Da die Reserven an Blutplasma und -konserven deutschlandweit inzwischen zur Neige gehen, hat sich das Organisationsteam Blutspende in Wettmar dazu entschlossen, einen Termin anzubieten.

Blutspende am 27. Oktober – mit strengen Regeln

Feuerwehr und DRK arbeiten gemeinsam, um am Dienstag 27. Oktober, Freiwilligen von 16 bis 19.30 Uhr die Blutspende in der Grundschule Wettmar, Schulstraße 12, zu ermöglichen. Wer daran teilnehmen möchte, muss ein paar Regeln beachten: Grundsätzlich müssen Spender mindestens 18 Jahre alt sein. Wer sich auch nur leicht krank fühlt, sollte nicht vorbeikommen. Wer in den vergangenen 14 Tagen in einem Risikogebiet war, sollte ebenfalls zu Hause bleiben. Für die Spende muss jeder seinen Personalausweis mitbringen. Das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung ist ebenso Pflicht wie das Einhalten der Mindestabstände und das Desinfizieren der Hände.

Gutschein statt Imbiss als kleines Dankeschön

Die Feuerwehr wird diesmal nicht mit vielen Einsatzkräften vor Ort sein, sondern ihr Personal auf das Minimum beschränken. Der traditionelle Imbiss nach der Blutspende muss entfallen – in Corona-Zeiten darf kein Essen gestellt werden. Ein kleines Dankeschön gibt es dennoch: Jeder Spender erhält einen Gutschein eines örtlichen Einkaufsmarktes.

Von Carina Bahl