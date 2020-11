Großburgwedel

Bereits in der Nacht von Freitag auf Sonnabend, 13. auf 14. November, wurden Patienten des Großburgwedeler Krankenhaus und Anwohner an der Fuhrberger Straße durch Expositionen aufgeschreckt. „Immer wieder knallte es“, schildert eine Patientin die Geschehnisse der Nacht. Den Vorfall meldete die Polizei erst am Dienstag.

Auto brennt komplett aus

Die erste Explosion war gegen 2.30 Uhr zu hören. Kurz darauf erreichten ersten Einsatzfahrzeuge von Polizei und Feuerwehr den kleinen Parkplatz zwischen dem Rat- und dem Krankenhaus. Ein „ Auto der Oberklasse stand im Vollbrand“, beschreibt Ortsbrandmeister Carsten Rüdiger die Situation, als er an der Einsatzstelle eintraf. Und weiter: „Da war nichts mehr zu retten. Der Wagen brannte komplett aus.“ Das Auto soll einem Arzt des Krankenhauses gehört haben.

Und auch für die Explosionsgeräusche hat Rüdiger eine Erklärung: „Das sind kleine Sprengsätze, die normalerweise die Airbags der Autos in Bruchteilen von Sekunden mit Luft füllen können. Brennt ein Auto, explodieren sie.“ Entstanden ist das Feuer durch Brandstiftung. Das bestätigte Martin Richter, Sprecher der Polizeidirektion Hannover. Dort wird der Fall bearbeitet. Der Polizei gelang es noch in der Nacht einen Tatverdächtigen zu ermitteln. „Wir haben eine männliche Person festgenommen“, bestätigte Richter auf Nachfrage dieser Zeitung.

