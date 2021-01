Großburgwedel

Kinder verbringen im Corona-Lockdown besonders viel Zeit zu Hause. Sporttraining, Treffen mit Freunden, Ausflüge in den Zoo oder ins Kino – nichts ist erlaubt. Hörspiele sind daher beliebter denn je. Und genau dafür gibt es seit ein paar Jahren die sogenannten Tonies: Die kleinen Figuren können einfach auf die dazugehörige Box gestellt werden und spielen dann automatisch die schönsten Geschichten für Kinder ab.

Tonies von „ Benjamin Blümchen “ bis zu „Fünf Freunde“

Die Bücherei Großburgwedel hat ihren Bestand jetzt noch einmal aufgestockt. 150 Tonies stehen dort aktuell zur Ausleihe bereit. Ob „ Benjamin Blümchen“, „Petzi“, „Pumuckl“, „Lotta-Leben“, „die Drei ???“, „ Bibi Blocksberg“ oder „Fünf Freunde“: Für jedes Kind dürfte es wohl die passende Hörspielfigur im Angebot geben. Die Ausleihe ist für 14 Tage möglich. Wer noch keine Tonie-Box daheim hat, kann auch diese in der Bücherei ausleihen, wenn eine der beiden verfügbar ist.

Medien online vorbestellen und in der Bücherei abholen

Neben den Tonies stehen in der Bücherei weitere 17.500 Medien zur Auswahl. Im Corona-Lockdown erfolgt die Ausleihe weiterhin kontaktlos. Das heißt: Interessierte können die Medien vorbestellen und anschließend im Foyer der Bücherei an der Von-Alten-Straße in Großburgwedel abholen. Der Bestand der Bücherei ist online auf www.buecherei-burgwedel.de einsehbar. Nutzer können dort auch direkt vorbestellen – sowie per E-Mail an buecherei@burgwedel.de.

Eine Vorbestellung ist auch unter Telefon (05139) 88 972 möglich. Die Ausgabe der Medien erfolgt am nächsten Tag (montags, dienstags, donnerstags und freitags) zwischen 15 und 18 Uhr. Auf Wunsch stellt das Büchereiteam auch ein Buchpaket mit Empfehlungen zusammen.

Von Carina Bahl