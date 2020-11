Bücherei Großburgwedel verleiht wieder Medien

Großburgwedel

Gute Nachrichten für alle Vielleser: Nach den städtischen Büchereien in Thönse, Wettmar und Kleinburgwedel können ab Dienstag, 1. Dezember, nun auch wieder Bücher und andere Medien in der Großburgwedeler Bücherei, Von-Alten-Straße 15, ausgeliehen werden. Die Ausleihe erfolgt kontaktlos. Gleiches gilt auch für die Gemeindebücherei in Fuhrberg.

Medien müssen vorab bestellt werden

Wie in den anderen Büchereien auch müssen die gewünschten Medien in Großburgwedel vorab bestellt werden. Jeder Nutzer kann bis zu zehn Teile gleichzeitig ausleihen. Die Bestellung erfolgt telefonisch unter der Rufnummer (05139) 88972, per E-Mail an info@buecherei-burgwedel.de sowie direkt über das Leserkonto des Onlinekataloges der Bücherei. Auf der Website www.buecherei-burgwedel.de können die Nutzer zudem vorab stöbern, welche Bücher, Filme, Spiele, Hörbücher, Zeitschriften und DVDs aktuell verfügbar sind, beziehungsweise entliehen wurden.

Zur Abholung werden die bestellten Medien ab dem Folgetag – für insgesamt vier Öffnungstage – bereitgestellt. Dafür ist das Foyer der Bücherei am Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag in der Zeit von 15 bis 18 Uhr geöffnet. Für das Zurückgeben von ausgeliehenen Medien stehen Körbe bereit.

Bücherei bittet darum, den Montag zu meiden

Außerdem weisen die Mitarbeiter der Bücherei darauf hin, dass die üblichen Abstandsregeln einzuhalten und eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen ist. Und sie haben noch einen Tipp parat: Wer es lieber etwas ruhiger mag, sollte den Montag meiden, der erfahrungsgemäß belebter ist, und lieber an einem anderen Nachmittag die Bücherei aufsuchen.

Von Thomas Oberdorfer