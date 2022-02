Großburgwedel

Um in den Regalen Platz für neue Medien zu schaffen, hat die Bücherei Großburgwedel in den vergangenen Wochen aussortiert. Ab Dienstag, 1. März, werden die Bücher, die länger nicht mehr ausgeliehen worden und daher nun aus dem Bestand entfernt wurden, an Besucherinnen und Besucher im Foyer verschenkt. Darunter sind Romane, Krimis, Sachbücher, Kinder- und Jugendgeschichten.

Lesen Sie auch Bücherei Großburgwedel zieht für 2021 positive Bilanz trotz Corona

Solange der Vorrat reicht, werde der Stöbertisch im Foyer immer wieder nachgefüllt, kündigt das Büchereiteam an. Wer also am ersten Tag noch nicht das passende Buch findet, für den lohnt es sich, immer mal wieder vorbeizuschauen. Die Bücherei an der Von-Alten-Straße ist montags bis freitags von 10 bis 12 Uhr sowie montags, dienstags, donnerstags und freitags von 15 bis 18 Uhr geöffnet.

Von Carina Bahl