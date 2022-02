Großburgwedel

Die Corona-Pandemie hat auch 2021 die Freizeitaktivitäten der Menschen zu großen Teilen eingeschränkt – manch einer hat da zu Hause das Hobby Lesen wieder für sich entdeckt. Die Bücherei Großburgwedel jedenfalls kann für das zweite Corona-Jahr erneut eine positive Bilanz ziehen – das hat Leiterin Jutta Busch in ihrem Jahresbericht nun deutlich gemacht.

Bücherei konnte erst am 1. Juni öffnen

Dabei startete das Jahr mehr als ungünstig: Bis zum 1. Juni war die Bücherei an der Von-Alten-Straße pandemiebedingt im Lockdown komplett für Besucherinnen und Besucher geschlossen. Über die sogenannte Onleihe und das eigens eingerichtete Bestell- und Abholsystem im Foyer konnte die Bücherei jedoch jeden mit dem passenden Lesestoff versorgen. An immerhin 130 Tagen konnte die Bücherei dann ab Juni mit einem Hygienekonzept regulär öffnen – seit Dezember gilt dort zudem die 3G-Regel. Und der Zuspruch war gut: Insgesamt begrüßte die Bücherei so 14.922 Personen – im Schnitt 71 Kunden pro Öffnungstag.

Insgesamt meldeten sich im vergangenen Jahr 168 Burgwedelerinnen und Burgwedeler neu in der Bücherei an. 1535 aktive Nutzer kommen inzwischen regelmäßig zur Ausleihe vorbei, wie Busch erklärt. Besonders freue sie, dass unter den Neuzugängen 47 Kinder und elf Jugendliche sind. Der Grund dafür könnte das breite Angebot sein, das das Team den Leserinnen und Lesern zur Verfügung stellen kann: So erwarb die Bücherei 2021 insgesamt 1875 neue Medien. Mehr als 18.000 Bücher, Zeitschriften, Spiele, CDs, DVDs und Tonies gibt es nun an der Von-Alten-Straße zu entdecken – rund 70.000-mal wurden diese im vergangenen Jahr ausgeliehen.

Das haben die Burgwedeler 2021 am liebsten ausgeliehen Ein Blick in die Statistik der Bücherei Großburgwedel zeigt genau, was die Burgwedelerinnen und Burgwedeler 2021 am liebsten gelesen, gespielt, gehört und geschaut haben. Platz 1 bei den Sachbüchern belegt „Fernweh Deutschland“ von Julia Schattauer. Bei den Romanen sind es „Der Duft der weiten Welt“ von Fenja Lüders und „Audrey Hepburn und der Glanz der Sterne“ von Juliana Weinberg. Die jüngsten Büchereibesucher haben bei den Kinderbüchern am häufigsten zum Tiptoi-Buch „Unterwegs: Mein Wörter-Bilderbuch“ und zu Liane Schneiders „Conni kann nicht einschlafen“ gegriffen. Auch bei den Hörbuch-Tonies ist Schneiders „Conni“ unanfechtbar an der Spitze der Ausleihhits. Bei den Jugendbüchern hingegen waren Margit Auers „Schule der magischen Tiere: Wilder, wilder Wald!“ und „Die Drei ??? Kids – Turbo-Rennen“ am beliebtesten. Neben Büchern und Tonies hat die Bücherei auch Konsolenspiele, CDs und DVDs im Angebot: 2021 schaffte es „Luigi’s Mansion 3“ für die Konsole auf Platz 1, bei den CDs war es Ingo Siegner mit „Eliot und Isabella und das Geheimnis des Leuchtturms“, bei den Filmen war „Paw Patrol, Helfer auf vier Pfoten – Sommereinsatz“ ganz vorne. Micky-Maus-Comics blieben auch im vergangenen Jahr bei den ausgeliehenen Zeitschriften Spitzenreiter, bei den klassischen Gesellschaftsspielen griffen die Burgwedeler am häufigsten zu „Tiptoi – Alle meine Tiere“ und „Lotti Karotti“.

Um mit den Burgwedelerinnen und Burgwedelern in Kontakt zu bleiben, setzt die Bücherei derweil nicht mehr nur auf Flyer und Newsletter, sondern erfindet auch ständig neue Formate. Inzwischen gibt es Geschenkgutscheine, und das Team gibt auf der Homepage der Bücherei Lesetipps. Diese wurden im Corona-Jahr 2021 auch in ganz ungewöhnlicher Form angeboten: Von Mai bis September fanden Spaziergänger an zehn öffentlichen Plätzen in Burgwedel Flyer mit QR-Codes und persönlichen Lesetipps.

Die stellvertretende Büchereileiterin Silvia Besener hat für Großburgwedel im Mai 2021 einen Bücherspaziergang konzipiert. Quelle: Thea Schmidt (Archiv)

Veranstaltungen laufen langsam wieder an

Nach dem Lockdown konnten auch die Veranstaltungen der Bücherei wieder anlaufen. Immerhin fünf Angebote machte das Team um Busch – und zählte bei Lesungen und Vorträgen für Kinder und Erwachsene insgesamt 298 Besucherinnen und Besucher. Die Hoffnung bleibt, dass Corona in diesem Jahr wieder mehr möglich werden lässt.

Wird auch in der Corona-Pandemie viel genutzt: Die Bücherei in Großburgwedel. Quelle: Thomas Oberdorfer (Archiv)

So kann man sich in der Bücherei anmelden

Wer sich neu in der Bücherei Großburgwedel anmelden möchte, findet alle Informationen online auf www.buecherei-burgwedel.de. Erwachsene zahlen für den Leseausweis einmalig 12 Euro. Kinder und Jugendliche können kostenlos ausleihen – für den Leseausweis, den es ab dem sechsten Geburtstag gibt, braucht es jedoch die Einwilligungserklärung der Eltern. Die Bücherei öffnet montags bis freitags von 10 bis 12 Uhr und von 15 bis 18 Uhr. Nur am Mittwochnachmittag bleibt die Bücherei stets geschlossen.

Von Carina Bahl