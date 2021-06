Burgwedel

Nachdem mehrere Monate lang nur die kontaktlose Ausleihe möglich war, öffnet nicht nur die Bücherei Großburgwedel jetzt wieder für Besucher und Besucherinnen. Wer auf der Suche nach einer passenden Lektüre ist, könnte auch auf dem neu konzipierten Bücherspaziergang fündig werden. Hierfür hat die Bücherei Lesetipps an zehn Stationen im Ort verteilt. Auf einem DIN-A3-Plakat finden die Spaziergängerinnen und Spaziergänger ein Bild vom Buchcover sowie einen kurzen Text, der das jeweilige Werk vorstellt.

Auch weniger bekannte Bücher als Geheimtipp

Ob Roman, Krimi oder Kinderbuch – das Büchereiteam hat eine abwechslungsreiche Auswahl getroffen. „Wir schlagen Bücher vor, die uns selbst gut gefallen – und die vielleicht nicht ganz so bekannt sind“, sagt Silvia Besener, stellvertretende Leiterin der Bücherei Großburgwedel.

Normalerweise organisiert Besener Lesungen, doch diese müssen wegen der Corona-Pandemie schon seit Längerem ausfallen. Die Idee zu dem Bücherspaziergang kam ihr, als das Wetter besser wurde und die Bewegung an der frischen Luft wegen des Lockdowns eine der wenigen möglichen Freizeitaktivitäten war. „Wir wollten präsent bleiben, den Leuten etwas bieten“, erzählt sie.

Die Gestaltung und den Druck der Plakate hat das Büchereiteam komplett selbst übernommen. Zusätzlich zu den Informationen über die Bücher befinden sich auf jedem Plakat zwei QR-Codes. Einer leitet Interessierte direkt zum Onlinekatalog der Bücherei weiter. Dieser zeigt an, ob ein Buch verfügbar ist – und ermöglicht es bei ausgeliehenen Medien auch, sie für eine spätere Ausleihe vorzumerken. Ein zweiter Code führt zu einer Übersichtskarte mit den verschiedenen Stationen. Alternativ ist der Plan auch als Flyer in der Bücherei und im Rathaus erhältlich.

„Egal, welchen Weg man wählt“

„Erst wollten wir einen Rundgang konzipieren. Aber eigentlich hat jeder seinen eigenen Radius, in dem er sich in der Stadt bewegt. Und letztlich ist es ja auch egal, welchen Weg man zwischen den Stationen wählt“, erzählt Besener. Im Stadtzentrum befindet sich eine Leseanregung direkt neben der Bücherei. Auch hinter dem Amtshof stoßen Interessierte auf einen Buchtipp. Weitere zentrale Stationen befinden sich am Amtspark an der Straße Im Klint und im Alten Park an der Thönser Straße.

Diese Öffnungszeiten gelten jetzt Ab sofort haben die meisten Burgwedeler Büchereien wieder für den Publikumsverkehr geöffnet. Das Tragen einer FFP2- oder einer medizinischen Maske ist Pflicht. Die Besucherinnen und Besucher werden gebeten, ihren Aufenthalt auf maximal 15 Minuten zu beschränken. Folgende Öffnungszeiten gelten: Bücherei Großburgwedel: Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag von 10 bis 12 Uhr und von 15 bis 18 Uhr. Bücherei Wettmar: Montag von 15.30 bis 17 Uhr, Donnerstag von 17.30 bis 19 Uhr. Bücherei Thönse: Dienstag von 18 bis 20 Uhr, Donnerstag von 16 bis 18 Uhr. Bücherei Fuhrberg: Montag von 14.30 bis 17 Uhr, Donnerstag von 17 bis 19 Uhr. Bücherei Kleinburgwedel: weiterhin geschlossen, nur kontaktlose Ausleihe und Rückgabe möglich.

Auf den Plakatwänden in der Gartenstraße, am Mennegarten und der Wiesenstraße befinden sich ebenfalls Ideen für die nächste Lektüre. Etwas weiter außerhalb werden interessierte Leserinnen und Leser zudem am Bahnhof am Gleis Richtung Hannover fündig. Auch am Durchgang vom Mühlenbruchdamm zum Entenfang sowie am Würmsee befinden sich Plakate.

Wechselnde Tipps bis September

Bis September soll der Bücherspaziergang möglich sein. Die zehn Stationen bleiben dabei die gleichen, die Tipps allerdings nicht. „Wir werden die Titel auf jeden Fall austauschen“, sagt Besener.

Wer Mitglied in der Bibliothek werden möchte, zahlt dafür einmal eine Anmeldegebühr in Höhe von 12 Euro. Für Kinder ist die Mitgliedschaft kostenlos.

Von Thea Schmidt