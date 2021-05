Burgwedel

Am 12. September werden in Niedersachsen die Kommunalparlamente neu gewählt – und in vielen Kommunen obendrein die Bürgermeister. So auch in Burgwedel. Drei Kandidaten stellen sich zur Wahl. Neben Amtsinhaber Axel Düker für SPD und Grüne, Ortrud Wendt für die CDU auch Ulrich Friedrich für die FDP. Wendt äußerte sich in einem Interview bereits über ihre Pläne, ein Gespräch mit Düker folgt noch. Heute steht Friedrich Rede und Antwort.

Als wir im vergangenen Jahr den Burgwedeler FDP-Chef Ferdinand Bruss nach einem eigenen Kandidaten der Freidemokraten für das Amt des Bürgermeisters fragten, erklärte er, dass aus seiner Sicht ein eigener FDP-Kandidat nicht nötig wäre und er für die Unterstützung von Ortrud Wendt sei. Woher jetzt der Sinneswandel?

Das war eine persönliche Meinungsäußerung, sie galt nicht für die Partei. Dort gibt es den Wunsch, dass wir uns deutlicher mit eigenen Positionen in die Burgwedeler Politik einbringen. Das gilt auch für die Arbeit unserer Ratsmitglieder.

Das heißt, dass es nach der Wahl keine gemeinsame Fraktion mit der CDU mehr geben wird?

Unser Ziel ist es, eine eigene Fraktion zu bilden. Dafür brauchen wir drei Vertreter im Rat. Bekommen wir diese, bilden wir eine eigene Fraktion. Das heißt aber nicht, dass wir künftig nicht mehr mit der CDU gemeinsam abstimmen werden. Es kommt auf die Inhalte an.

Sie sind Vorsitzender des Burgwedeler Sportrings und obendrein Vize bei der Turnerschaft Großburgwedel. Würde der Sport mit einem Bürgermeister Ulrich Friedrich einen anderen Stellenwert in der Stadt haben?

Ja. Sport ist für unsere Gesellschaft immens wichtig. Aber bislang werden in Burgwedel die Vereine bei Projekten doch überhaupt nicht gehört. Bestes Beispiel dafür ist der Neubau der Sporthalle am Gymnasium. Da sollte die alte Halle abgerissen werden, ohne, dass der Neubau fertiggestellt ist. Für den Sport wäre das eine Katastrophe gewesen. Erst nach heftigen Protesten aus den Vereinen lenkte die Stadt damals ein und ließ die alte Halle länger stehen. Zu Beginn der Planungen wurden wir als Vereine überhaupt nicht gefragt.

Aber Sport ist ja nicht alles. Was ist für den Bürgermeisterkandidaten Friedrich noch wichtig?

Das Zukunftskonzept für Burgwedel. Ehrlich gesagt, aktuell weiß ich gar nicht, wo die Stadt überhaupt hin will. Es wird viel gemacht, vielleicht sogar zu viel. Aber was ist der Plan dahinter, der rote Faden, der die einzelnen Projekte verbindet? Der fehlt, den gibt es meines Erachtens nicht. Da muss man ansetzen. Einen Plan aufstellen und den dann Stück für Stück umsetzen.

Und wie sieht dieser Masterplan für die FDP aus?

Einen fertigen Plan habe ich nicht in der Tasche. Aber den müssen wir dringend anfertigen, bevor hier weiter gewurschtelt wird. Und das ist keine Aufgabe für einen einzelnen Bürgermeisterkandidaten oder für eine Partei. So etwas muss gemeinsam aufgestellt werden, von allen Burgwedelern, von der Verwaltung, der Politik und von Experten. Ein Beispiel: Heute ist es doch so, dass Burgwedel Gewerbebetriebe anwirbt, ohne zu klären, ob die an dem Standort zusammenpassen? Und wenn die Betriebe kommen, wo sollen die Beschäftigten wohnen, in welchen Kitas die Kinder betreut werden, über welche Straßen der Verkehr fließen? Wir brauchen ein Gesamtkonzept für die Stadt und kein Stückwerk. Und mit Stadt meine ich alle sieben Ortsteile von Burgwedel.

Auch wenn das jetzt Stückwerk ist, nehmen wir einen Punkt heraus. Den Neubau von Wohnungen. Dass die fehlen, ist unstrittig. Also erst einen Plan aufstellen oder weiterbauen?

Nein. Burgwedel braucht dringend Wohnraum, also weiterbauen.

Und was soll gebaut werden?

Die Menschen in Burgwedel haben eine deutliche Präferenz für Einfamilien- und Doppelhäuser. Da muss der Schwerpunkt liegen. Aber wir brauchen auch bezahlbaren Wohnraum. Die Mischung ist wichtig.

Alle Parteien fordern „bezahlbaren Wohnraum“. Was verstehen Sie unter diesem Begriff, umgerechnet in Euro und Cent.

Der Mietpreis sollte klar unter 10 Euro je Quadratmeter liegen. Am besten noch 2 Euro niedriger.

Wie wollen Sie das erreichen? Zu dem Preis werden Investoren sicher nicht Schlange stehen.

Die Stadt entwickelt ja die Gebiete. Sie kauft die Flächen günstig an und verkauft sie anschließend mit Gewinn weiter. Das ist gängige Praxis. Auf die Gewinnmarge könnte sie beim Verkauf von Grundstücken für Mehrfamilienhäusern verzichten und im Gegenzug den Investor verpflichten, günstige Wohnungen zu bauen. Auch ein anderer Weg wäre denkbar. Burgwedel gründet eine Genossenschaft. Die baut und vermietet günstige Wohnungen.

Hannover schreibt Investoren bei der Entwicklung von Baugebieten vor, dass diese teilweise geförderte Wohnungen errichten müssen. Die Quote liegt zwischen 25 bis 30 Prozent. Wäre das ein Weg für Burgwedel?

Ja, auch denkbar. Wir müssen Konzepte entwickeln, aber nicht nur für einzelne Gebiete, sondern für die ganze Stadt. Und die müssen wir offen diskutieren und anschließend ein gemeinsames Ziel definieren. Da wären wir dann wieder bei dem Masterplan. Diesen Blick von oben brauchen wir. Das sieht man übrigens auch sehr gut an einem anderen Beispiel.

An welchem?

Unserem Freibad. An den Plänen und dem Umbau wurde vier Jahre lang mit immer anderen Fragestellungen herumgewerkelt. Und was ist herausgekommen? Ein Bad, mit dem eigentlich niemand wirklich glücklich ist. Das Becken wurde verkleinert, die Sportmöglichkeiten deutlich eingeschränkt. Keiner hat sich vorher gefragt, was brauchen wir eigentlich, wie muss ein Bad heute aussehen? Oberste Prämisse war, das Bad auf dem einfachsten Weg an die Vorschriften anzupassen – gleichgültig was dabei herauskommt.

Die FDP-Vertreter im Rat haben auch dafür gestimmt.

Ja, aber das macht das Ergebnis auch nicht besser. Wenn wir vorab definieren würden, welche Infrastruktur wir brauchen, dann hätten wir eine Basis, auf der wir eine Entscheidung treffen können. Und dann müssen wir uns fragen, ob wir uns das leisten können. Wir müssen davon wegkommen, Entscheidungen isoliert und ohne klare Zielsetzung aus dem Bauch heraus zu treffen.

Zur Person: Ulrich Friedrich Ulrich Friedrich wurde 1956 in einem kleinen Dorf in Schleswig Holstein geboren. Er studierte Jura in Münster und Hamburg, arbeitete anschließend als Fraktionsassistent bei der FDP-Stadtratsfraktion in Hannover. Danach wechselte er als Führungskraft ins Bankenwesen. Heute arbeitet er als Syndikusrechtsanwalt und Prokurist bei der Sparda-Bank Hannover. Friedrich wohnt seit 2001 in Großburgwedel, ist verheiratet und hat zwei erwachsene Kinder. 2016 kandidierte er bei der Kommunalwahl als Parteiloser auf der Liste der FDP, mittlerweile ist er Parteimitglied. Er engagiert sich besonders im Bereich Sport. Seit 2015 ist der „leidenschaftliche Fussballer“ (Friedrich über Friedrich) zweiter Vorsitzender der Turnerschaft Großburgwedel, seit 2017 zusätzlich Vorsitzender des Sportrings Burgwedel und Mitglied im Sport- und Freizeitausschuss des Rates.

Und dann könnte dabei herauskommen, dass ein Bad für Burgwedel zu teuer wäre?

Theoretisch ja. Aber einer Kommune wie Burgwedel sollten die Familien immer so viel wert sein, dass sie ihnen ein Bad anbietet – zumindest ein Freibad.

Von Thomas Oberdorfer