Großburgwedel

Ortrud Wendt sitzt auf der Bank am Amtshof – den Blick auf die Post gerichtet. Sie dreht sich kurz in Richtung des Gebäudes und hebt einladend die Hand. An der „Herzkammer der Demokratie in Burgwedel“ wollte sie sich treffen. Da habe sie einen Crashkurs in Sachen Staatsbürgerkunde gemacht, sagt sie – als Ratsvorsitzende, die sie von 2011 bis 2016 war.

Ein Treffen bei sich zu Hause hat sie abgelehnt. „Das ist ein Rückzugsort, der es auch bleiben soll“, sagt Wendt mit Blick auf ihre zwei jugendlichen Kinder. So hätten sie das für ihre Kandidatur besprochen. „Das ist nicht so leicht, wenn die Mutter bei der CDU ist.“ Die Grünen seien für die jüngere Generation einfach greifbarer.

„Ich kann mich nicht erinnern, dass ich mal Klassensprecherin war“

Dabei sei sie in ihrer Jugend eher unpolitisch gewesen. „Ich kann mich nicht erinnern, dass ich mal Klassensprecherin war.“ Erst in ihrem Auslandsjahr in Amerika habe sie sich mit der deutsch-amerikanischen Freundschaft beschäftigt. Sie und ihre Zwillingsschwester hätten sich damals bewusst entschieden, in unterschiedliche Länder zu reisen – und sich Luftpostbriefe geschickt. Das sei schließlich 1986 gewesen. „Da habe ich das erste Mal gemerkt, dass ich bis dahin als Wir gedacht habe“, sagt sie.

Mittlerweile ist die Kommunikation mit ihrer Schwester über Whatsapp einfacher. „So gut wie meine Zwillingsschwester kennt mich kaum jemand.“ Nur ihr Mann vielleicht – nach fast 30 Jahren. An ihm gefalle ihr, dass er immer noch derselbe sei wie zu ihrer Anfangszeit und trotzdem neue Themen einbringe – guten Wein zum Beispiel. Mit ihm und der kleinen Familie zog sie 2004 nach Burgwedel, als die Wohnung unterm Dach in Hannover einfach zu klein geworden war.

Schon etwas länger her: Ortrud Wendt zeigt ein Foto von sich und ihrer Schwester. Quelle: Privat

„Da bin ich ganz die Ökonomin“

Sie habe auf die Karte geguckt und die Standorte analysiert, sagt Wendt. „Da bin ich ganz die Ökonomin.“ Aber vielleicht war Burgwedel dann doch nicht nur eine analytische Entscheidung. Ihre Tochter sei bei der Besichtigung des Hauses das erste Mal gekrabbelt, sagt Wendt. „Das Geheimnis unserer Integration“, nennt sie das Leben mit Kindern in Burgwedel. Über das Kinderturnen, den Spielplatz und die Musikschule hätten sie schnell neue Kontakte geknüpft – und Wendt begann, sich in Burgwedel zu engagieren. Als Elternvertreterin zunächst. Auch in der Kirche ist sie aktiv, vor zehn Jahren wurde sie dann auch noch Ratsvorsitzende.

Doch zur nächsten Wahl ließ sie sich nicht aufstellen – um sich um die Kinder zu kümmern. Dass das mit den Kindern alles eine Frage der Organisation sei, wie ihre Parteikollegin Ursula von der Leyen einst gesagt habe, das stimme nicht. Mit solchen Äußerungen müssten sich Frauen in verantwortlichen Positionen auseinandersetzen, denn sie hätten ihren Alltag mit Kindern zu strukturieren und priorisieren. „Damit verderben Frauen auch die Preise für andere Mütter“, sagt Wendt. „Für viele, insbesondere für Männer, ist das schwer zu verstehen, dass man seine Machtposition aufgibt.“

Ortrud Wendt war von 2011 bis 2016 Ratsvorsitzende in Burgwedel Quelle: Martin Lauber (Archiv)

Doch Bürgermeisterin – das ist auch eine mächtige Position. Sie sehe sich als Trainerin, die den Überblick habe – und das habe selbstverständlich auch etwas mit Macht zu tun. „Ich mache den Spielaufbau.“ Sie wäre enttäuscht, wenn sie nicht gewählt würde, sagt Wendt und würde auch das eine oder andere Tränchen verdrücken. Einfach Krönchen richten und dann weiter – sie schüttelt den Kopf: „Das bin ich nicht.“ Erst mal nachdenken und vielleicht neue Weichenstellungen entdecken, das sei eher ihre Sache.

„Ich arbeite gern und ich arbeite viel“

Die hat sich die 1970 geborene Wendt auch beruflich gestellt. Von der Arbeit für Banken ging es für sie schließlich in die Kommunikationsberatung für Unternehmen. „Ich arbeite gern, und ich arbeite viel.“ Sie sei nicht erst seit Corona im Homeoffice, ihr Büro befinde sich gleich mit im Haus. „Letztlich bin ich ein Zwitterwesen“, sagt sie. Eine Ökonomin, die auch kommunizieren könne. Klar und bestimmt spricht sie – auch als eine Frau nach dem Weg zur Volkshochschule fragt. Auf dem Fahrrad radelt ihr ehemaliger Chef, den sie Herr Preuss nennt, vorbei. Danach legt Wendt den Kopf etwas schief. „Ein beeindruckender Mann.“ Seine Geschichte fasziniere sie.

„Ich höre total gern Menschen zu.“ In das ein oder andere Fettnäpfchen sei sie schon getreten, weil sie sich ein Gesicht oder den Namen nicht gemerkt habe – aber die Geschichten der Menschen, die behalte sie immer. Sie blickt in Richtung der Von-Alten-Straße und erzählt von den alten Läden, die dort einst waren. Es lohne sich nicht, sich immer zu beklagen und zurückzuschauen, korrigiert sie schnell. „Wir sind alle Teil davon.“ Es liege in der Hand vieler, ob sie bei Amazon bestellten oder in der Innenstadt Burgwedels einkaufen gingen.

„Ich bin im Kern ein Landei“

Burgwedel findet sie wohltuend beschaulich. „Ich bin im Kern ein Landei.“ Die Ferien mit der ganzen Familie auf dem Hof der Eltern nahe Bremen habe sie immer sehr genossen. Ein echter Belagerungszustand sei das gewesen, sagt Wendt. „Wir haben das immer Bullerbü genannt.“ Ansonsten reist sie gern: Skifahren im Winter, und im Sommer seien es eher die Berge als das Meer. „Wir haben das Wandern für uns entdeckt.“

Um richtig abzuschalten, macht Wendt Yoga. Dafür krame sie zu Hause dann auch mal eine alte DVD heraus. Während sie so gelassen im Ortszentrum von Großburgwedel sitzt und mit bewussten Gesten ihre Worte unterstreicht, sagt sie: „Dann bin ich so für mich und denke über dies und das nach und hampele etwas rum.“

Von Alina Stillahn