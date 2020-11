Burgwedel

168 Hobbyfotografen haben sich am im Juli ausgerufenen Fotowettbewerb der Bürgerstiftung Burgwedel beteiligt. Unter dem Motto „ Lieblingsplätze in Burgwedel“ konnten die Bürger ihre Vorschläge einreichen – die Abstimmung erfolgte schließlich online. Jetzt steht die Siegerin fest: Gewonnen hat Susanne Beeg mit ihrem Foto „Morgenstimmung in Großburgwedel“. Den zweiten Platz teilen sich Olaf Slaghekke und Kevin Mönkemeier. Für ihre Fotos von der Wettmarer Bockwindmühle und dem Wasserspiel auf dem Domfrontplatz stimmten gleich viele Bürger ab. Für den ersten Preis gibt es 300 Euro, für den zweiten 200 Euro – gestiftet von der Hannoverschen Volksbank.

Fotokalender der Bürgerstiftung ist ab sofort erhältlich

Die insgesamt 13 schönsten Fotos finden zudem Platz im Fotokalender der Bürgerstiftung, der ab sofort für 10 Euro erhältlich ist. Unter anderem bei Tabak Beutel, der Sparkasse, der Volksbank und In Fashion in der Innenstadt. Der Erlös kommt der Bürgerstiftung zugute, die damit weitere Projekte realisieren möchte.

Von Carina Bahl