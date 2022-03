Burgdorf

Endspurt für den mittlerweile 23. Jugendliteraturwettbewerb der Stadt Burgdorf: Noch bis Donnerstag, 31. März, können Nachwuchsliteratinnen und -literaten ihre Gedichte und Geschichten einreichen. Ob die Jury um Schirmherrn Wolfram Hänel die Werke mit einem der Geld- und Sachpreise auszeichnet, die in vier Altersklassen vergeben werden, erfahren die Teilnehmenden bei einer Feierstunde im Juli. In der Kategorie „Slam Poetry“, für die Beiträge als selbst gedrehte Videos hochgeladen werden, gibt es keine Altersgruppen. Die Siegerin oder der Sieger werden hier direkt bei der Preisverleihung ermittelt.

Beiträge am besten über www.litwett.de einreichen

Um bei dem liebevoll „Litwett“ abgekürzten Burgdorfer Jugendliteraturwettbewerb mitzumachen, ist der Besuch einer 5. bis 13. Klasse an einer allgemein- oder berufsbildenden Schule in Burgdorf, Burgwedel, Isernhagen, Langenhagen, Lehrte, Sehnde, Uetze oder in der Wedemark Voraussetzung. Alle Gewinnerbeiträge werden in einem Taschenbuch, das im örtlichen Buchhandel verkauft wird, veröffentlicht. Zudem darf die Schule mit den meisten Teilnehmerinnen und Teilnehmern in diesem Jahr erstmals eine Lesung mit einem Kinder- und Jugendbuchautoren oder einer solchen Autorin veranstalten.

Jeder, der mitmacht, kann bis zu fünf selbst erdachte Beiträge abgeben. Davon dürfen allerdings maximal zwei Geschichten sein; diese sollen nicht mehr als 9000 Zeichen umfassen. Stadtjugendpfleger Horst Gohla bittet darum, die Beiträge möglichst online über das Formular auf der Internetseitewww.litwett.de einzureichen. Doch auch Beiträge auf Datenträgern, die per Post geschickt oder direkt bei der Stadt Burgdorf abgegeben werden, werden akzeptiert. Für Fragen ist er unter Telefon (05136) 898328 sowie per E-Mail an gohla@burgdorf.de erreichbar.