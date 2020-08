Otze

Vom Goggomobil über VW Käfer und K 70, Opel Kadett sowie Ford Granada bis zum VW Tiguan – in allen Fahrzeugen, die Manfred Kahler jemals fuhr, ist der Otzer unfallfrei unterwegs gewesen. Und das inzwischen mehr als 60 Jahre lang. Seien Erklärung dafür ist simpel: „Ich fahre zwar zügig, aber vorausschauend. So manchen Unfall konnte ich verhindern, weil ich die anderen Verkehrsteilnehmer genau beobachtete.“

Am 22. Juli 1960, einem Freitag, legte Manfred Kahler als 18-Jähriger die Führerscheinprüfung ab. Dafür benötigte er lediglich fünf Fahrstunden. „So etwas gibt es heutzutage gar nicht mehr, das ist gar nicht mehr möglich“, sagt Kahler. In seiner Ausbildung zum Schlosser konnte er vorab auf dem Firmengrundstück schon beim Rangieren eines Treckers üben. Seit seinem 16. Lebensjahr war er zudem schon auf einem Moped – Modell Heinkel Perle – unterwegs. „Damals brauchte man dafür noch keine Fahrerlaubnis“, sagt der 78-Jährige.

Anzeige

Vom Moped übers Goggo bis zum Panzertansport

Nach der etwa halbstündigen Prüfungsfahrt durch Burgdorf bekam Kahler seinen Führerschein ausgehändigt. Zudem legte er noch die Motorradprüfung ab. „Dafür brauchte ich gar keine Fahrstunden, weil ich schon alles vom Moped kannte“, sagt Kahler. Er legte sich einen Motorroller Heinkel Tourist zu. „Allerdings wollte ich ziemlich bald beim Fahren doch lieber ein Dach über dem Kopf haben“, sagt Kahler. So schaute er sich um und entschied sich für ein Goggomobil, genannt Goggo. „Heute hat man ganz andere Ansprüche. Damals war ich mit dem kleinen Ding glücklich“, sagt der gebürtige Schlesier, der 1946 mit seiner Familie nach Otze kam.

Weitere HAZ+ Artikel

Manfred Kahler besitzt noch immer seinen alten Führerschein. Quelle: Mark Bode

Während seiner 18-monatigen Bundeswehrzeit musste Kahler Panzertransporte fahren. „Es war eine ganz schöne Umstellung, wenn ich an einem freien Wochenende plötzlich wieder in meinem kleinen Auto saß“, sagt er. Es folgten verschiedene weitere Autos – allesamt gebraucht. „Ich hatte nicht so viel Geld“, erinnert er sich. Die Reparaturen konnte er als gelernter Schlosser selbst vornehmen.

Beim Fahren hat er sich in all seinen Fahrzeugen stets wohl gefühlt. Auf rund 30.000 Kilometer brachte er es im Schnitt im Jahr. Er musste täglich zur Arbeitsstelle in Celle pendeln. Darüber hinaus ging es regelmäßig mit den Autos in den Urlaub. Mal in die Heimat nach Schlesien, mal in den Bayrischen Wald oder nach Österreich.

Damals sei das Autofahren „nicht so stressig“ gewesen. „Die Leute haben mehr Rücksicht aufeinander genommen. Heute fahren viele aggressiv, denken nur an sich und sind Einzelkämpfer“, kritisiert Kahler. Damals sei das Fahren zudem einfacher gewesen, weil es weniger Verkehrsteilnehmer gab. „Wenn ich von Otze nach Burgdorf gefahren bin, hatte ich vielleicht zwei andere Autos gesehen. Heutzutage ist es ein Vielfaches.“

Punkte in Flensburg sind Manfred Kahler fremd

Noch immer ist der Senior gerne auf den Straßen unterwegs. „Es macht mir weiterhin Spaß“, sagt er. Die meisten Fahrten beschränkten sich auf die nähere Umgebung – zum Einkaufen, zum Arzt oder zum Ausflug mit den Enkelkindern.

Seit vier Jahren besitzt Kahler einen VW Tiguan – der erste Neuwagen in seinem Leben. Auch mit dem ist er natürlich unfallfrei. Wenngleich es manchmal knapp war. Zuletzt erst vor einigen Tagen: „Eine Frau fuhr aus einer Parklücke, ohne sich umzuschauen“, schildert Kahler. Da er in einer Tempo-30-Zone unterwegs gewesen sei, habe er noch rechtzeitig anhalten können.

Die 60 unfallfreien Jahre machen Kahler schon stolz. Und Punkte in Flensburg? – Selbstredend Fehlanzeige! Nur einmal sei er geblitzt worden. Das war vor zehn Jahren. „Da war ich bei Ahlten mit 80 Stundenkilometer unterwegs, wo nur 70 erlaubt waren.“

Von Mark Bode