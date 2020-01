Burgdorf/Wettmar

Der Satz klingt banal, doch für die Familie und Weggefährten von Reinhard Goldschmidt hat er sich nun einmal mehr bestätigt: Wünsche und Träume sollte niemand so lange vor sich herschieben, bis ihm die Kraft und Zeit für die Realisierung fehlen. Und deshalb hatte die Psychoonkologin Nicole Drees im Herbst vergangenen Jahres mit Goldschmidt und dem ehrenamtlichen Team vom ASB-Wünschewagen eine Fahrt in den Hamburger Hafen unternommen, damit der unheilbar an Lungenkrebs erkrankte Burgdorfer noch einmal an Bord eines Frachtschiffes gehen konnte.

„Von dieser Reise hat er lange gezehrt“, sagt Drees und verweist auf ehemalige Matrosen, die im Anschluss noch Kontakt zu Goldschmidt aufgenommen hatten, sowie auf geplante Treffen mit Familienangehörigen. Nicht alle Vorhaben konnte ihr Patient, der zuletzt in Wettmar lebte, noch schaffen: Er starb am Weihnachtsfest an seiner schweren Erkrankung. „Mit optimistischen Gedanken und Plänen wollte er in das neue Jahr gehen“, sagt die Psychoonkologin, die den Patienten im Lungenkrebszentrum des Klinikums Region Hannover betreut hatte.

An die Reise erinnerte den 73-Jährigen seit dem Herbst ein kleines Fotoalbum, das Drees zusammengestellt hatte. „Es war bei jedem Klinikaufenthalt dabei und hielt ihm diesen schönen Moment wach“, sagt sie und fügt hinzu, auch für die Hinterbliebenen sei es in der Zeit der Trauer tröstlich zu wissen, dass ein lang gehegter Wunsch zuvor in Erfüllung gegangen war.

Von Antje Bismark