Burgwedel/Isernhagen

Die Radfahrer in Burgwedel und Isernhagen leben gefährlich. Diese Erkenntnis sticht aus der Verkehrsunfallstatistik für das Jahr 2019 hervor. Danach wurden im vergangenen Jahr acht Radfahrer im Bereich des Polizeikommissariats Großburgwedel bei Unfällen schwer verletzt, so viel wie in keiner anderen Gruppe von Verkehrsteilnehmern. Hauptkommissar René Lange, Leiter des Einsatz- und Streifendienstes, stellte jetzt das Zahlenwerk vor.

Anzeige

Radfahrer in 69 Unfälle verwickelt

Und das sieht für Radfahrer nicht gut aus: Dabei waren sie nicht einmal übermäßig häufig in Unfälle verwickelt. Eigentlich ganz im Gegenteil. 1144-Mal wurde im vergangenen Jahr die Polizei gerufen, nachdem es gekracht hatte. Nur in 69 Fällen waren daran Radfahrer beteiligt. Das entsprach einem Anteil von 6 Prozent. Ganz anders liest sich die Statistik für verletzte Verkehrsteilnehmer. Bei Verkehrsunfällen wurden 2019 insgesamt 16 Personen schwer verletzt, acht von ihnen waren Rad-, drei Auto- und drei Motorradfahrer. Dazu kamen dann noch zwei Fußgänger. Die Radfahrer hatten also einen Anteil von 50 Prozent. Und damit setzte sich ein Trend der vergangenen Jahre fort. Zum Vergleich: 2015 gab es zwei schwer verletzte Radfahrer, 2016 waren es drei, 2017 und 2018 jeweils vier.

Weitere HAZ+ Artikel

Und auch bei den leicht verletzten Unfallbeteiligten waren die Radfahrer überproportional vertreten. 45 von ihnen wurden 2019 auf den Straßen in Burgwedel und Isernhagen leicht verletzt. Nur die Gruppe der Autofahrer war mit 91 Verletzten stärker vertreten. Dazu kommen noch elf Motorrad- und vier Lkw-Fahrer sowie sieben Fußgänger. Damit hatten die Fahrradfahrer einen Anteil von knapp 29 Prozent.

Stellt die Verkehrsunfallstatistik 2019 vor: Polizeihauptkommissar René Lange. Quelle: Thomas Oberdorfer

Polizei will Situation der Radfahrer beobachten

Einen Grund für die vergleichsweise hohe Zahl von verletzten Radfahrern kann Lange „nicht erkennen“. Dennoch legt die Polizei ihr besonderes Augenmerk nun auf diese Gruppe. „Das gilt nicht nur für unseren Bereich, das werden alle niedersächsischen Dienststellen machen“, sagt Lange. Einen besonderen Unfallschwerpunkt kann die Großburgwedeler Polizei dabei für ihren Bereich nicht ausmachen. Nur soviel: „Die Radfahrer werden bei Unfällen in den Ortschaften verletzt, nicht bei Fahrten zwischen den Dörfern“, erläutert Lange und räumt mit dem Vorurteil, dass Radfahrer die Unfälle häufig selber verursachen, auf: „Nur in 30 der 69 Verkehrsunfälle, an denen Radfahrer im vergangenen Jahr beteiligt waren, waren diese auch die Verursacher.“

Zahl der Unfälle ist rückläufig

Aber der Leiter des Einsatz- und Streifendienstes kann für das abgelaufene Jahr auch positive Zahlen liefern. Erstmals seit 2011 war auf den Straßen in Burgwedel und Isernhagen kein Mensch bei einem Unfall gestorben. Zudem ist die Zahl der Unfälle seit drei Jahren leicht rückläufig. 2017 gab es 1204, 2018 waren es 1166 und im vergangenen Jahr 1144. „Ein positiver Trend“, freut sich Lange.

Alles andere als positiv war das Verhalten einiger Autofahrer. Etliche von ihnen gaben auf den Straßen in Burgwedel und Isernhagen immer mehr Gas. 386 Autofahrer erwischte die Polizei 2019 mit überhöhter Geschwindigkeit. Zwar ist das ein Rückgang von 8,74 Prozent gegenüber 2018, aber dafür waren die erwischten Autofahrer deutlich schneller unterwegs. In 120 Fällen leitete die Polizei ein Bußgeldverfahren ein. Für die Autofahrer bedeutet dies höhere Strafen, zumeist Punkte in Flensburg und oftmals auch noch ein Fahrverbot.

Autofahrer immer schneller unterwegs

„Das ist eine Steigerung von 103 Prozent gegenüber dem Vorjahr“, sagt Lange. „Und wir hatten die Anzahl der Kontrollen nicht erhöht.“ Nicht eingerechnet in diese Zahlen sind die Geschwindigkeitsüberwachungen durch die Stadt Burgwedel und die stationären Blitzer der Region Hannover. Für das kommende Jahr befürchtet Lange sogar noch ein deutliches Ansteigen der Bußgeldverfahren. „Seit wenigen Wochen gelten strengere Gesetze. Das wird die Anzahl der Bußgeldverfahren weiter erhöhen“, erklärt der Leiter des Einsatz- und Streifendienstes.

Außerdem wurden Autofahrer häufiger bei anderen Delikten erwischt. 39 (plus 11,42 Prozent) hatten im vergangenen Jahr zu viel getrunken und sich dann hinters Steuer gesetzt. 16 (plus 6.66 Prozent) hatten Drogen konsumiert und 319 (plus 19,47 Prozent) während der Autofahrt telefoniert.

Fast jeder zweite Unfallflüchtige wird erwischt

Und eine weitere Unsitte greift weiter um sich: Immer mehr Autofahrer versuchten nach einem Unfall sich ihrer Verantwortung zu entziehen. 334 Unfallfluchten registrierte das Polizeikommissariat Großburgwedel im vergangenen Jahr. „Das ist ein neuer Rekord“, sagt Lange. Bislang war das Jahr 2017 mit 319 Unfallfluchten der Spitzenreiter, 2018 waren es 312. Dabei ist Unfallflucht für die Autofahrer eine gefährliche Sache. „In knapp der Hälfte der Fälle – exakt sind es 41,02 Prozent – werden sie später doch noch erwischt. Und dann droht eine saftige Strafe, zumeist verbunden mit einem Fahrverbot“, erläutert er.

Lesen Sie auch

Von Thomas Oberdorfer