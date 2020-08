Burgwedel

Zehn Burgwedeler sind derzeit mit dem Coronavirus infiziert: Diese Zahl nannte die Region Hannover am Mittwoch. Damit gelten neun Menschen mehr als noch am Freitag als Covid-19-Patienten. Das Gesundheitsamt der Region Hannover, das die Daten erfasse, spreche weiterhin von Erkrankungen im familiären Umfeld, sagt Regionssprecher Christoph Borschel. Seinen Angaben zufolge müssen die direkten Kontaktpersonen für zwei Wochen in die Quarantäne gehen. Dies betrifft aktuell 17 Personen, sagt der Sprecher und fügt hinzu, die Zahl entspreche den Erfahrungen in anderen Kommunen.

Borschel betont, dass die Neuinfektionen keine öffentlichen Einrichtungen wie Kita oder Hort betreffe und auch kein Senioren- oder Altenpflegeheim. „Es gibt nicht den einen Hotspot“, sagt der Regionssprecher. Insgesamt haben sich nach Angabe der Behörde seit Beginn der Pandemie 54 Burgwedeler mit dem Coronavirus angesteckt, in der gesamten Region liegt die Zahl bei 3038.

Von Antje Bismark